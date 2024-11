Für 4,82 Euro gibt’s Steam ein Tool, das euch mehr FPS liefert – ich habe sofort zugeschlagen

Euer Gaming-PC ist etwas in die Jahre gekommen oder ihr wollt einfach nicht, dass selbst etwas ältere Spiele auf eurem Laptop wie ein Daumenkino ablaufen? Dann lohnt sich jetzt ein kurzer Ausflug in den Steam-Store. Dort bekommt ihr gerade das praktische Tool Lossless Scaling für 4,82 Euro und könnt damit sowohl die Auflösung als auch die FPS in Spielen ganz einfach erhöhen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Lossless Scaling auf Steam für 4,82 Euro

Im Steam-Herbst-Sale gibt es mal wieder Hunderte Games im Angebot, aber auch praktische Tools und Programme sind bis zum 4. Dezember günstiger zu haben. Unter ihnen befindet sich auch die Software Lossless Scaling. Das Programm erlaubt es euch, Upscaling-Technologien und Frame-Generation zu nutzen – selbst wenn eure Spiele das gar nicht unterstützen.

Der Vorteil: Ihr könnt euch über eine höhere Auflösung und eine deutlich höhere Bildrate (FPS) freuen – und das für gerade einmal 4,82 Euro statt der regulären 6,99 Euro (bei Steam anschauen). Ihr könnt natürlich auch nur eine der beiden Technologien nutzen – Lossless Scaling gibt euch stets die Auswahl.

Lossless Scaling THS

Natürlich müsst ihr ein paar Einschränkungen dafür im Kauf nehmen. Durch das Nutzen der Frame-Generation-Technologie kommt es zu Bildartefakten, die durch die Berechnung der Zwischenbilder entstehen. Auch wiederkehrende kurze Frametime-Spikes, die sich als Ruckeln bemerkbar machen, konnte ich selbst beobachten. Für eine Verdoppelung der Bildrate kann man das jedoch getrost in Kauf nehmen. Ihr könnt eure Bildrate auch verdrei- oder vervierfachen lassen, dann müsst ihr jedoch mit deutlich mehr Bildartefakten rechnen.

Mein Tipp für bessere Ergebnisse: Limitiert eure Bildrate im Spiel auf die Hälfte, ein Drittel oder ein Viertel eures gewünschten FPS-Werts – am besten mit Tools wie RTSS (zum Download via Guru3D).

Beim Upscaling gilt ebenfalls: Je niedriger eure Basisauflösung, desto mehr Bildartefakte müsst ihr in Kauf nehmen.

Ja, die Bildqualität nehmt beim Upscaling ab, dafür gibt’s aber massig mehr FPS. (© THS)

Gut zu wissen: Lossless Scaling funktioniert nur, wenn ihr eure Spiele im Fenstermodus laufen lasst. Inzwischen bieten aber fast alle Games auch die Option an, in einem rahmenlosen Fenstermodus zu laufen, sodass ihr während des Spielens stets das Gefühl habt, ganz regulär im Vollbildmodus zu spielen.

Für wen lohnt sich Lossless Scaling?

Wer einen alten Gaming-PC hat oder mit seinem Laptop, der nur eine integrierte Grafik hat, trotzdem in höherer Auflösung oder Bildrate spielen will, sollte Lossless Scaling auf jeden Fall mal ausprobieren.

Auch für Leute, die den Stromverbrauch ihres Gaming-PCs etwas herunterschrauben wollen, indem sie ihre Grafikkarte entlasten, ist Lossless Scaling einen Blick wert – auch wenn ihr im Hinterkopf behalten solltet, dass moderne Spiele oft eigene Upscaling- und Frame-Generation-Lösungen direkt in den Optionen haben, die eventuell bessere Ergebnisse liefern. Alternativ lassen sich mit Lossless Scaling auch feste FPS-Grenzen umgehen. Spiele, die auf 60 FPS limitiert sind, könnt ihr damit etwa auf 120 FPS boosten.

An dieser Stelle möchte ich jedoch darauf hinweisen, dass sich das Programm ganz klar an Personen richtet, die kein Problem damit haben, die Zeit zu investieren, um an den Einstellungen etwas herumzuspielen. Denn nur so erreicht ihr das für euch passende Ergebnis. Immerhin: Im Programm selbst gibt es auch keinen kurzen Anleitungstext, der euch erklärt, wie die Software funktioniert und welche Skalierungsmethoden für welche Art Spiele empfehlenswert sind.

Auch die Technik-Experten von Digital Foundry haben sich Lossless Scaling vor ein paar Monaten angeguckt und waren von den Ergebnissen durchaus erstaunt:

Lossless Scaling funktioniert quasi mit jedem Windows-PC, solange auf diesem mindestens Windows 10 1903 installiert ist. Neuere Windows-Varianten gehen natürlich auch, nur mit dem brandneuen Windows 11 24H2 scheint es aktuell noch ein paar Probleme zu geben (Quelle: Steam). Wichtig: Steam-Deck-Nutzer schauen leider in die Röhre, da Lossless Scaling nur unter Windows läuft. Wer jedoch auf seinem Steam Deck Windows eingerichtet hat, kann Lossless Scaling sehr wohl nutzen.

