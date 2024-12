GTA – Episodes from Liberty City: Cheats für Autos, Waffen und andere Extras

GTA: Episodes from Liberty City war eine von zwei Erweiterungen von GTA 4. Wie für die Serie üblich, gibt es auch hier nützliche Cheats für alle Waffen oder Fahrzeuge. Ihr könnt mithilfe der Cheats aber auch eure Fahndung beeinflussen oder das Wetter ändern.

Liste aller Cheats für GTA: Episodes from Liberty City

Wollt ihr die aufgelisteten Cheats eingeben, müsst zunächst das Handy zücken. Drückt dafür mit der Pfeiltaste oder auf dem Steuerkreuz nach oben. Drückt dieselbe Taste erneut und gebt dann die Codes unten ein. Nachfolgend listen wir euch alle Cheats für „Episodes from Liberty City“ auf.

Achtung: Solltet ihr Trophäen- oder Achievement-Jäger sein, raten wir dringend von den Cheats ab. Diese verhindern nämlich das Freischalten der zusätzlichen Erfolge.

Wirkung Cheats Gesundheit und Munition aufstocken 482-555-0100 Gesundheit und Rüstung aufstocken 362-555-0100 Waffenset 1 freischalten 486-555-0150 Waffenset 2 freischalten 486-555-0100 Fahndungssterne senken 267-555-0100 Fahndungsstern erhöhen 267-555-0150 Wetter ändern 468-555-0100 Cognoscenti (Auto) 227-555-0142 FBI Buffalo (Auto) 227-555-0100 Turismo (Auto) 227-555-0147 Comet (Auto) 227-555-0175 Super GT (Auto) 227-555-0168 Sportwagen (Auto) 227-555-9666 Annilator (Helikopter) 359-555-0100 Buzzard (Helikopter) 359-555-2899 Sanchez (Motorrad) 625-555-0150 NRG 900 (Motorrad) 625-555-0100 Jetmax (Boot) 938-555-0100 APC Panzer 272-555-8265 Megaschlag (Ext.) 276-555-2666 Supersniper (Ext.) 486-555-2526 Fallschirm (Ext.) 486-555-2526

Cheats für „The Lost and Damned“ oder „The Ballad of Gay Tony“ gibt es hier!

Seid ihr auf der Suche nach Cheats für die anderen Erweiterungen wie „The Lost and Damned“ oder „The Ballad of Gay Tony“, dann werdet ihr in unserem Cheats-Artikel zu GTA 4 fündig.

Hier listen wir euch die Codes für das Hauptspiel und die anderen zwei Add-ons auf. Diese werden ebenfalls im Handy eingegeben und sind größtenteils identisch mit der Liste oben.