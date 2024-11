Hogwarts Legacy: Urtkots Helm finden und Hexengrab lösen

Eine der Hauptaufgaben in Hogwarts Legacy führt euch zu einem Hexengrab. Dort sollt ihr Urtkots Helm finden und zurückbringen. In dieser Gruft der Hexen wimmelt es nur so von Motten und Rätseln. Wir helfen euch dabei, jedes Mottenrätsel zu lösen und Urtkots Helm zu finden.

Lösung von „Urtkots Helm“ auch im Video

Um die Mission „Urtkots Helm“ zu starten, müsst ihr zunächst mit Sirona und dann mit Lodgok in Hogsmeade sprechen. Der Kobold führt euch dann zum Hexengrab und erklärt euch, dass ihr darin Urtkots Helm finden werdet. Hier beginnt erst euer Abenteuer. Das folgende Video zeigt euch die Lösung aller Rätsel in der Hexengruft und gibt euch Tipps zum Kampf gegen die Feinde der Mission. Weiter unten findet ihr eine schriftliche Lösung dieser Hauptaufgabe inklusive Erklärungsbildern.

Hogwarts Legacy: Urtkots Helm und Hexengrab Abonniere uns

auf YouTube

Das erste Mottentür-Rätsel im Hexengrab

Nachdem ihr das Hexengrab betreten habt, begegnet euch das erste und sehr einfache Rätsel, das euch auf das Kommende vorbereitet. Steht ihr vor der verschlossenen Tür, dann wendet euch nach links. Dort seht ihr eine Motte um einen Ständer kreisen. Lauft hin und aktiviert den Zauber Lumos, damit sie euch folgt. Begebt euch zur verschlossenen Tür und deaktiviert Lumos, damit die Motte ihren Platz in der Tür einnehmen kann.

Das erste Rätsel im Hexengrab ist noch sehr einfach. Die Motte, die ihr links im Gang findet, führt ihr einfach mit Lumos zur Tür. (© Screenshot & Bearbeitung GIGA)

Das zweite Mottentür-Rätsel in der Hexengruft

Folgt den Gängen und sammelt auf dem Weg alles, was ihr finden könnt. Ihr kommt in einem runden Raum an, in dem das zweite, schon etwas schwerere Rätsel auf euch wartet. Geht wie folgt vor:

Schnappt euch beide Motten (links und rechts im Raum) und führt sie zur Tür. Geht zum Steintor und wirkt darauf Accio oder Depulso, um es zu öffnen. Geht hinein und schnappt euch mit Lumos die dritte Motte, die ihr zur Tür führen müsst.

Damit ist es euch gelungen, das zweite Motten-Rätsel der Mission „Urtkots Helm“ zu lösen. Folgt den Gängen hinter der Tür und es erwartet euch ein Kampf gegen viele Inferius. Bedenkt, dass ihr sie zunächst mit einem Feuerzauber, wie zum Beispiel Incendio, entzünden müsst, damit sie durch eure folgenden Angriffe überhaupt Schaden nehmen können. Bleibt immer in Bewegung, damit ihr für sie kein leichtes Ziel seid.

Das dritte Rätsel und die erste größere Herausforderung

Nachdem ihr die Gegner besiegt habt, sammelt alle Schätze ein und lauft den Gang weiter in den nächsten Raum. Hier werdet ihr auf das dritte Rätsel innerhalt der Aufgabe „Urtkots Helm“ treffen und dieses ist schon etwas kniffeliger. Geht wie folgt vor:

Schnappt euch eine der beiden Motten und führt sie schon mal zur Tür. Jetzt holt euch die andere Motte und führt sie zu der Vorrichtung in der Mitte des Raumes. Deaktiviert Lumos und sie wird auf der Vorrichtung landen. Jetzt kommt der Spruch Depulso zum Einsatz. Wirkt ihn auf die Vorrichtung und schon dreht sie sich. Dadurch fährt an der Wand eine Säule hoch. © Screenshot & Bearbeitung GIGA Begebt euch zur Säule und klettert rauf. Beschießt die Vorrichtung von dort aus mehrfach mit Depulso, sollte die Höhe nicht zum Hochklettern reichen. Schnappt euch oben die Motte mit Lumos und führt sie zur Tür. Nehmt jetzt die Motte von der Vorrichtung wieder weg und führt sie ebenfalls zur Tür. Dieses Hexengrab-Rätsel ist damit auch gelöst.

Brücke zur Schatzkiste bauen

Lauft ihr durch die Mottentür hindurch, dann schaut nach rechts. Ihr könnt dort an der Wand hochklettern und zu einem Raum mit einer Schatzkiste gelangen. Um diese Schatzkiste zu erreichen, müsst ihr einfach aus den Knochen unten eine Brücke bauen. Benutzt dafür Accio bzw. Wingardium Leviosa und zieht die Knochen an die Skelettsäulen heran. Die Brücke baut sich automatisch auf und ihr könnt euch die Schatzkiste am anderen Ende holen.

Der Raum mit dem Gitterboden

Kehrt zurück auf euren ursprünglichen Pfad und lauft weiter in Richtung Questmarker. Ihr kommt in einem Raum an, in dem ein Gitter auf dem Boden ist. Darüber hängt Schrott, den ihr mit dem Basiszauber abschießen und dadurch das Gitter im Boden einreißen könnt. Wenn ihr hinunterspringt, dann geht noch nicht weiter zum Questmarker, sondern nehmt den anderen Weg. Am Ende dieses Weges könnt ihr noch die Tür von der anderen Seite aufmachen und befindet euch wieder oben.

In dem Raum oben gibt es nämlich noch einiges einzusammeln, also holt euch die Geldbeutel und Schätze. Schleudert das Tor mit Accio oder Depulso auf und klettert über die Kiste links nach oben. Schnappt euch da die Schatzkiste und springt wieder runter. Die Kiste unten schiebt ihr mit Wingardium Leviosa nach rechts und könnt jetzt auch dort hochklettern und euch den Schatz schnappen.

Schiebt diese Kiste hin und her, damit ihr beide Schatzkisten oben erreicht. (© GIGA)

Begebt euch jetzt wieder nach unten, ob durch das Loch in der Mitte oder den Gang hinunter. Folgt jetzt wieder dem Questmarker, der euch zum nächsten Kampf führt. Besiegt die Inferius wie zuvor schon.

Die Rätsel in der Welt der Magier können recht komplex sein. In unseren Video-Guides findet ihr nicht nur des Rätsels Lösung, sondern auch andere Tipps rund um Hogwarts Legacy:

Das vierte und komplexe Rätsel im Hexengrab

Habt ihr die Gegner besiegt und ihren Loot eingesammelt, dann könnt ihr euch dem nächsten Rätsel widmen. Auch hier seht ihr wieder eine Vorrichtung in der Mitte des Raumes und das Rätsel funktioniert ähnlich wie das vorherige. Geht wie folgt vor:

Schnappt euch eine der Motten im Raum und bringt sie zur Vorrichtung in der Mitte. Schnappt euch dann die zweite Motte unten im Raum und bringt sie zum Ständer auf der anderen Seite des Raumes, wie im Bild eingezeichnet. © GIGA Benutzt Depulso auf die Vorrichtung und ihr seht, dass dieser Ständer hochfährt. Aber nicht nur das, auch eine Plattform fährt wieder hoch. Klettert auf die Plattform drauf oder wirkt von ihr aus mehrfach Depulso, um hoch zu gelangen. Schnappt euch dort die Motte auf der rechten Seite, die ihr dann auf die andere Seite der Plattform zur Tür führt. Ihr könnt Depulso auch von oben wirken, sollte sich die Plattform wieder gesenkt haben. Direkt neben der Tür findet ihr auch schon die zweite Motte, die ihr zur Tür führen müsst. Die dritte Motte schnappt ihr euch dann von dem Ständer, zu dem ihr sie gebracht habt. Von oben aus könnt ihr sie ganz leicht erreichen, wenn ihr den Ständer hochfahren lasst.

Bevor ihr durch die Mottentür geht, lauft zurück auf die andere Seite der Plattform und erforscht dort den Gang. Es gibt wie immer Schätze zum Einsammeln. Geht dann durch die Tür in den nächsten Raum und ihr stellt fest, dass Urtkots Helm nicht mehr in der Gruft ist. Sammelt alle Schätze ein und verlasst diesen Raum durch die Wand hinter dem Grab.

Das Lager der Aschwinderinnen

Sprecht draußen mit Lodgok und er wird euch den Fundort eines Lagers der Aschwinderinnen auf der Karte einzeichnen. Begebt euch dorthin und besiegt den Waldtroll. Sucht danach im Lager nach Urtkots Helm und ihr findet ihn einer Kiste im Zelt hinter der Brücke. Sobald ihr ihn eingesammelt habt, werdet ihr von einer Aschwinder-Attentäterin und zwei Spähern angegriffen. Der Kampf sollte nicht schwer sein. Begebt euch danach zu Lodgok und liefert Urtkots Helm ab. Die Aufgabe ist damit abgeschlossen.

