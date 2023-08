Baldur’s Gate 3: Proben der Shar – Alle Rätsel lösen

In diesem Guide verraten wir euch, wie ihr im 2. Akt von Baldur’s Gate 3 alle Prüfungen und Rätsel im Tempel „Proben der Shar“ lösen könnt.

Der Abschluss des Tempels „Proben der Shar“ ist Teil gleich mehrerer Quests. Darunter die Begleiter-Quest von Schattenherz „Tochter der Dunkelheit“ und die Hauptquest „Finde Ketheric Thorms Relikt“. Der Tempel ist gespickt mit Rätseln, ohne die ihr den Tempel nicht erfolgreich abschließen könnt. Im Folgenden verraten wir euch die Wege zu den Rätseln und wie ihr sie lösen könnt.

Fundort des Tempels „Proben der Shar“

Sucht im zweiten Akt den Mausoleumseingang im Norden der Schattenverfluchten Lande auf. (© Screenshot GIGA)

Begebt euch vom Wegpunkt „Türme des Mondaufgangs“ Richtung Norden, vorbei am Haus der Heilung und begebt euch dann in den Mausoleumseingang (X: 182, Y: 102). Am Ende des Mausoleums stoßt ihr auf ein Rätsel, das von mehreren Fallen umgeben ist. Macht euch aber keine Sorgen: Ihr müsst die Fallen nicht allesamt entschärfen. Sie lösen lediglich Dunkelheit aus, was eure Gruppe erblinden lässt, solange sie sich in der Dunkelheit aufhält.

Ihr müsst das Rätsel lösen, um Proben der Shar zu erreichen. Dafür ist es notwendig, die Knöpfe unter den drei Gemälden in dem Raum in der richtigen Reihenfolge zu betätigen.

Drückt die Knöpfe in der folgenden Reihenfolge:

Türme des Mondaufgangs Kummer General

Die Wand hinter dem General-Gemälde verschiebt sich und eröffnet euch einen neuen Zugang. Hier könnt ihr einen Aufzug nutzen, der euch direkt in den Tempel führt.

Statuen-Rätsel lösen

Ihr müsst den Schattenedelstein erreichen, um das Rätsel zu lösen. (© Screenshot GIGA)

Kaum habt ihr die Proben der Shar erreicht, müsst ihr auch schon das nächste Rätsel lösen. Vor der Statue in der Mitte des Raums befindet sich ein Schattenedelstein. Versucht ihr diesen zu erreichen, werdet ihr allerdings weggeschleudert. Hinweise auf des Rätsels Lösung erhaltet ihr von den Tafeln auf dem Boden: „Die Antwort befindet sich in der Dunkelheit“.

In jeder Ecke des rechteckigen Raums befindet sich eine Grabstätte mit einem Sarkophag. In diesen Grabstätten lässt sich jeweils ein Hebel finden, der bei Betätigung die Kette eines mystischen Weihrauchfasses senkt. Ihr müsst die Flamme darin löschen, um den Raum schließlich in absolute Dunkelheit zu hüllen.

Die Eingänge zu den Grabstätten sind mit einer Falle versehen. (© Screenshot GIGA)

Achtet vor dem Betreten der Grabstätten aber darauf, nicht auf die Marmorplatten zu treten. Springt einfach drüber hinweg, um die Falle nicht auszulösen. Vier Weihrauchfässer könnt ihr mit den Hebeln herabsenken, vier weitere Flammen im Raum könnt ihr ohne Weiteres löschen. Habt ihr das getan, erscheint eine leuchtende Runenschrift rund um die Statue in der Raummitte. Bewegt euch vorsichtig zwischen den Runenzeichen hindurch zum Schattenedelstein und nehmt ihn an euch. Damit ist das erste Rätsel im Tempel abgeschlossen.

Fundorte aller Prüfungen

Um die Prüfungen in den Proben der Shar anzunehmen, müsst ihr etwas Blut in eine Opferschale geben. Der Charakter, dessen Blut verwendet wird, muss auch die Prüfung bestehen. Wir raten euch, vor jeder Prüfung einen Spielstand anzulegen, damit ihr keinen unnötigen Schaden nehmt und verbrauchte Zauber notfalls wieder auftanken könnt. Habt ihr eine Prüfung akzeptiert, könnt ihr nämlich keine lange Rast mehr einlegen. Die Tür hinter euch geht zu und wird verschlossen.

Das sind die Koordinaten der Prüfungen in den Proben der Shar:

Sanfter-Schritt-Prüfung (X: 780, Y: 756)

Dieselbe Prüfung (X: 779, Y: 726)

Vertrauenssprung-Prüfung (X: 764, Y: 726)

Sanfter-Schritt-Prüfung lösen

Die Prüfung führt euch durch ein Labyrinth, in dem ihr nicht entdeckt werden dürft. (© Screenshot GIGA)

Bei der sogenannten „Sanfter-Schritt-Prüfung“ ist es eure Aufgabe, einen Weg durch die verschachtelten Räume ans andere Ende zu finden, ohne dabei von umherstreifenden Schatten entdeckt zu werden. Eine Möglichkeit ist es, einen Charakter für die Prüfung zu wählen, der in Heimlichkeit geübt ist und dann die Aktion „Verstecken“ zu wählen, um euch vorsichtig einen Weg durch die Räumlichkeiten zu bahnen.

Allerdings ist es sehr viel einfacher, wenn ihr stattdessen auf den Illusionszauber „Unsichtbarkeit“ zurückgreifen könnt. Alternativ könnt ihr auch die Schriftrolle: Unsichtbarkeit verwenden oder euer Inventar nach Items durchwühlen, die euch den Zauber durch Anlegen gewähren, wie die Ringe „Fetisch von Callarduran Glatthand“ und „Ring des veränderten Körpers“. Die Unsichtbarkeit hält 10 Züge lang an und ihr müsst euch nicht an den Schatten vorbeischleichen, um unentdeckt zu bleiben.

Folgt dem rot markierten Pfad ans Ziel. An den schwarzumrandeten Markierungen befinden sich Fallen. (© Screenshot GIGA)

Folgt dem im obigen Bild markierten Pfad, um den Schattenedelstein zu erreichen und die Prüfung abzuschließen. An den schwarzumrandeten Markierungen befinden sich Marmorplatten, die eine Falle auslösen. Nutzt den Sprung, um sie nicht auszulösen. Am Ende des Labyrinths erwartet euch ein schmiedeeisernes Tor, das mit einer Schwierigkeit von 10 verschlossen ist. Es lässt sich also relativ leicht knacken. Sammelt danach den Schattenedelstein auf und aktiviert den Schattenteleporter, um zurück zum Anfang der Prüfung zu gelangen.

Dieselbe Prüfung lösen

Bei dieser Prüfung tretet ihr gegen eure Spiegelbilder an. (© Screenshot GIGA)

Dieselbe Prüfung lässt euch gegen eine exakte Kopie eurer Gruppe in den Kampf ziehen. Das Problem: Ihr dürft ausnahmslos eure eigenen Spiegelbilder attackieren, anderenfalls werdet ihr mit dem Fluch „Torheit des Schlummers“ belegt, der eure Attribute senkt – was den Kampf noch schwieriger gestaltet. Zur Verdeutlichung: Greift ihr mit Gale das Spiegelbild von Schattenherz an, wird er mit dem Fluch belegt.

Weiters ist eure gesamte Gruppe überrascht, sobald die Spiegelbilder erscheinen, weshalb eure Charaktere eine Runde aussetzen müssen, ehe sie zum Zug kommen. Keine guten Voraussetzungen also, wenn ihr den Kampf zu euren Gunsten entscheiden wollt. Glücklicherweise gibt es einen Trick, der die Prüfung ungemein vereinfacht.

Durchschreitet mit nur einem Gruppenmitglied die Tür zur Prüfung und wappnet euch am Eingang mit Zaubern, die euch gegen die eigenen Fähigkeiten schützen. Wir haben für die Prüfung Gale gewählt, sind einfach hinein gestürmt, haben zwei Mal einen Feuerball kassiert und das Spiegelbild dann in einem Zug mit „Sengender Strahl“ (Stufe 4) sofort ausgelöscht. Schnappt euch anschließend den Schattenedelstein und schon geht's auf zur nächsten Prüfung.

Vertrauenssprungprüfung lösen

Folgt den Pfaden zwischen den Statuen, um das Ziel zu erreichen. (© Screenshot GIGA)

Ein Stockwerk tiefer führt die erste Tür zur Vertrauenssprungprüfung. Hier müsst ihr den Pfaden zwischen den Statuen folgen, um schließlich den Schattenedelstein zu erreichen. Allerdings verschwinden die Pfade, sobald ihr euch ihnen nähert. Generell sind die sich auflösenden Wege schwer zu sehen. Unter Optionen > Grafik > Gammakorrektur könnt ihr die Helligkeit weiter nach oben schrauben.

Bevor ihr loslegt, speichert auf jeden Fall ab, denn wenn ihr nur einmal von den unsichtbaren Wegen abkommt, stirbt der jeweilige Charakter sofort. Schnellspeichert dann bei jeder Statue, die ihr erreicht habt, um nicht wieder komplett von vorne anfangen zu müssen.

Für die Prüfung eignen sich Charaktere, die weit springen können oder Gegenstände, die euch weit springen lassen. So könnt ihr unsichtbare Wegstücke, die euch entfallen sind, überspringen. Sobald ihr das andere Ende erreicht habt, nehmt den Schattenedelstein auf und lasst euch zurück zum Start teleportieren.

Prüfung in der Stillen Bibliothek

In der Stillen Bibliothek kann eure Gruppe keine Magie verwenden. (© Screenshot GIGA)

Diese Prüfung ist rein alternativ und muss für den Abschluss in den Proben der Shar nicht bewältigt werden. In der Stillen Bibliothek verstummen eure Charaktere. Ihr müsst euch also gegen jede Menge Justiziar-Seelenjäger behaupten, ohne auf eure magischen Talente zurückgreifen zu können, während selbiges für eure Gegner nicht gilt. Allerdings gibt es auch hier ein, zwei Tricks, welche die Prüfung einfacher gestalten.

Zuständig für das Verstummen eurer Gruppe sind zweierlei Dinge: Zum einen der Bibliothekar (eine Kugel inmitten des Raums) – ist dieser zerstört, könnt ihr auch wieder zaubern. Zum anderen die magische Barriere am Eingang. Stellt ihr euch hinter die Barriere, könnt ihr durch sie hindurch Zauber wirken. Habt ihr Gale dabei, positioniert ihr ihn also einfach hinter der Barriere und attackiert Gegner, die sich in Zauberreichweite befinden oder den Bibliothekar selbst.

Habt ihr jeden Widerstand im Keim erstickt, müsst ihr das eiserne Fallgitter öffnen. Mit einem Schwierigkeitsgrad von 21 lässt sich das Schloss aber nur schwer knacken. Ihr findet im Raum vier Knöpfe, die mit Fallen versehen sind. Entschärft (Schwierigkeitsgrad 10) und drückt sie hinterher, um das Gitter zu öffnen. Dahinter müsst ihr das Rätsel der Nacht lösen, indem ihr einen passenden Gegenstand auf die Ablage legt.

Ihr erhaltet den Hinweis: „Was lässt das Nachtlied verstummen?“. Im Bücherregal (X: 774, Y: 741) befindet sich das Buch „Lehren des Verlusts: Die Nachtsängerin“. Setzt das Buch ein, um einen geheimen Durchgang zu öffnen und mit starken Ausrüstungsgegenständen, wie dem Nachtspeer und Dunkler-Justiziar-Helm, belohnt zu werden.

Tötet Raphaels alten Feind

Yurgir besitzt den letzten Schattenedelstein. (© Screenshot GIGA)

Um den letzten Schattenedelstein in euren Besitz zu bringen, müsst ihr Raphaels alten Feind bezwingen. Er befindet sich im Osten des Tempels (X: 651, Y: 754). Der Teufel hat euch bereits davor gewarnt, dass ihr es hierbei mit einem harten Gegner zu tun bekommt - und tatsächlich wird euch der bullige Unhold im Kampf einiges abverlangen. Allerdings gibt es eine Möglichkeit, das Gefecht gar nicht erst auszutragen.

Überzeugt Yurgir zuerst davon, dass er seine Begleiter loswerden muss und redet ihm hinterher noch ein, dass er auch sein eigenes Leben besser beenden sollte. Das sind zwei knackige Überzeugungswürfe, die ihr abliefern müsst, aber wenn ihr es beide Male schafft, erlangt ihr den Schattenedelstein ganz ohne einen Katzer.

Schattenedelsteine einsetzen

Beim letzten Schritt müsst ihr die Schattenedelsteine nur noch verwenden. Nach dem Haupteingang (oder nach dem Raum mit dem Statuen-Rätsel) befindet sich das Podest der Abrechnung (X: 717, Y: 780). Setzt hier die Edelsteine ein und nehmt danach den Aufzug nach unten. Hier erwartet euch der Uralte Altar, wo ihr die restlichen Schattenedelsteine einsetzen müsst.