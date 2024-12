Aus Angst vor GTA 6: Die Konkurrenz ergreift drastische Maßnahmen

Gamer auf der ganzen Welt warten auf Grand Theft Auto 6. Der Open-World-Hit macht jedoch auch die Konkurrenz nervös. Andere Publisher wollen lieber einen großen Bogen um das Spiel machen.

Gaming-Konkurrenz schaut nervös auf GTA 6

Wann genau erscheint GTA 6? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Fans, die seit Jahren auf den heiß erwarteten Nachfolger warten. Laut einem Bericht von Jason Schreier auf der Seite Bloomberg bereitet die Ungewissheit auch anderen Gaming-Publishern schlaflose Nächte.

Einige Publisher würden jetzt so lange wie möglich warten, um Release-Termine für die eigenen Spiele festzumachen. Der Grund dahinter: Die Konkurrenz warte noch darauf, ob GTA 6 wirklich im Herbst 2025 erscheint oder doch ins Jahr 2026 verschoben werden muss. In jedem Fall seien sie „fest entschlossen, ihre eigenen Spiele weit, weit entfernt zu halten“. Schreier bezieht sich dafür auf mehrere Quellen, die nicht namentlich genannt werden wollen. (Quelle: Bloomberg).

Jason Schreier gilt als zuverlässiger Insider in der Gaming-Industrie. Trotzdem handelt es sich um unbestätigte Informationen, die immer mit Vorsicht betrachtet werden sollten.

Wer keine Lust auf GTA 6 hat, sitzt auf dem Trockenen

Bloomberg rechnet weiterhin mit „astronomischen“ Verkaufszahlen für GTA 6. Zusätzlich soll ein Online-Modus den Geldfluss auch nach dem Release am Laufen halten. GTA 5 hat es schon genauso gemacht.

Bei dem erwarteten Andrang ist es mehr als verständlich, dass Publisher ihre Spiele nicht von Grand Theft Auto überschattet sehen wollen. Das bedeutet allerdings auch, dass der Herbst 2025 nur wenig neue Spiele-Releases bieten wird – schlechte Nachricht für alle, die keine Lust auf GTA 6 haben oder noch auf die PC-Version warten.

GTA 6: Entwicklung ging 2018 so richtig los

Der Bloomberg-Bericht verrät auch, dass die Entwicklung von GTA 6 nicht komplett reibungslos verlief. So seien mehrere Deadlines verpasst worden, was bei Rockstar häufiger passieren würde. Publisher Take-Two ist jetzt allerdings zuversichtlich, dass der Open-World-Hit nicht verschoben werden muss.

Weiterhin ist GTA 6 auch noch gar nicht so lange in Entwicklung, wie vielleicht gedacht. Laut Schreier nahmen die Arbeiten erst nach dem Release von Red Dead Redemption 2 im Jahr 2018 so richtig Fahrt auf.

