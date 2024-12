„Das ist unsere Bestrafung“: GTA 6 treibt Fans an den Rand der Verzweiflung

Der erste und einzige Trailer für Grand Theft Auto 6 ist auf den Tag genau ein Jahr alt. Rockstar hält seitdem komplette Funkstille – ein Fakt, der die Fans sichtbar belastet.

GTA 6: Trailer wird ein Jahr alt – so geht es den Fans

Am 5. Dezember 2023 hat Rockstar Games den ersten Trailer für Grand Theft Auto 6 veröffentlicht. Das Video hat inzwischen über 224 Millionen Aufrufe angesammelt.

Von einem zweiten Trailer fehlt seitdem jede Spur. Rockstar bleibt still. Auf Reddit zeigen sich die Fans darum zunehmend verzweifelt. Viele können nicht verstehen, warum der Entwickler die wartenden Spieler so lange auf dem Trockenen sitzen lässt oder denken, dass es Absicht ist:

Ja, Rockstar war sehr sauer, als der Trailer geleaked wurde und das ist unsere Bestrafung. plasticbluepalm auf Reddit

Andere fürchten, dass die lange Funkstille sogar eine Verschiebung des Spiels bedeuten könnte. In diesem Fall könnte aus dem fast sicheren Release im Herbst 2025 plötzlich eine Veröffentlichung im Jahr 2026 werden.

Ebenso präsent sind aber die Fans, die sich freuen, dass sich die lange Wartezeit endlich dem Ende nähert:

Der Release ist weniger als ein Jahr entfernt. Wir schaffen das Leute! Fuwa The Iberian Lynx auf Reddit

Rockstars Schweigen stachelt verrückte Theorien an

Inzwischen gab es bereits mehrere (immer verrückter werdende) Fan-Theorien, die das Datum für den zweiten Trailer vorhersagen wollten. Laut dem Mond auf einem GTA-Online-Werbebild hätte er am 22. November erscheinen sollen. Kurz darauf wurde vermutet, dass Sony den Trailer am 3. Dezember während eines Events zum 30. PlayStation-Geburtstag zeigt. Beide Theorien haben sich als falsch herausgestellt.

Auch jetzt gehen die Spekulationen noch munter weiter. Nutzer TGG bemerkt auf Twitter, dass ein Teaser zum neuen GTA-Online-DLC einen Sammelgegenstand aus GTA: Vice City zeigt und nennt das einen Hinweis auf GTA 6, das immerhin auch in Vice City spielt. Die Fans klammern sich also wirklich an Strohhalme und mit jeder falschen Vorhersage ist wieder viel Enttäuschung verbunden.

Die Spekulationen und Theorien werden in nächster Zeit nur weiter zunehmen – zumindest bis Rockstar wirklich einen echten zweiten Trailer veröffentlicht und den Fans damit endlich alles gibt, was sie sich gewünscht haben.

Jetzt schon ein Jahr alt. Schaut euch hier den Trailer für GTA 6 an:

GTA 6: Official Trailer

