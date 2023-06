Das Steam Next Fest geht in die nächste Runde: Bei dem großen Event könnt ihr etliche kommende Releases kostenlos ausprobieren und so schon einmal herausfinden, was als nächstes gekauft werden muss. Wir stellen euch die interessantesten Spiele zum Testen vor.

Steam Next Fest: Kostenlose Spiele-Demos, die ihr unbedingt ausprobieren müsst

Kostenlose Demos von kleinen und großen Spielen überschwemmen gerade Steam, anlässlich des momentanen Next-Fest-Events. Auf der offiziellen Seite zum Steam-Event könnt ihr gemütlich durch die Teilnehmer scrollen und deren Demos ausprobieren. Kostenlos spielen könnt ihr vom 19. Juni bis zum 26. Juni – ihr habt also noch ein paar Tage Zeit.

Falls die schiere Anzahl der Demos euch überfordert, haben wir hier ein paar Spiele-Tipps zusammengestellt, die ihr unbedingt ausprobieren müsst. Und wir fangen direkt ganz groß an – denn das gehypte Souls-like Lies of P hat auch eine Demo bekommen.

Lies of P

Die Demo auf Steam:

Lies of P NEOWIZ

Das kommende Souls-like Lies of P wird schon seit geraumer Zeit gehypt. Im Spiel übernehmt ihr die Rolle einer Puppe von Geppetto, der immerhin auch Pinocchio erschaffen hat. Ihr bahnt euch einen Weg durch die düstere Stadt Krat, die ebenso dunkel wie auch elegant sein soll. Souls-like-Mechaniken bestimmen das Gameplay im Spiel, aber ihr sollt euch zudem noch entscheiden können, ob ihr anderen Lügen oder die Wahrheit erzählt.

Schaut in den Trailer zu Lies of P:

Lies of P: Offizieller Release-Date-Trailer

Growth

Die Demo auf Steam:

Growth VoodooDuck

Falls ihr Dorfromantik mochtet, so müsst ihr Growth ausprobieren: In dem Strategie- und Puzzle-Spiel setzt ihr hexagonale Landschaftsteile auf eure Karte und nutzt dabei die Fähigkeiten verschiedener Wildtiere.

Schaut in den Trailer zu Growth:

Growth: Trailer

Jusant

Die Demo auf Steam:

Jusant DON'T NOD

Jusant ist das neu angekündigte Spiel vom Studio Dontnod, das zuvor durch Games wie Life Is Strange berühmt geworden ist. In Jusant durchquert ihr eine entspannte, hübsche Welt und müsst einen riesigen Turm erklimmen. Das Gameplay wird sich dabei größtenteils auf eine Puzzle-Klettermechanik fokussieren.

Schaut in den Trailer zu Jusant:

Jusant: Reveal-Trailer

Home Safety Hotline

Die Demo auf Steam:

Home Safety Hotline Nicholas Lives

Im 90er-Point-and-Click-Horror Home Safety Hotline nehmt ihr verstörende Anrufe von Leuten entgegen, die von ihrem Haus geplagt werden. Seltsame Geräusche im Garten? Flackernde Lichter? Nasse, tropfende Stellen, die sie sich nicht erklären können? Ihr seid der Ansprechpartner in diesem kleinen 90er-Horrorspiel, das recht gruselig aussieht.

Schaut in den Trailer zu Home Safety Hotline:

Home Safety Hotline: Trailer

The Invincible

Die Demo auf Steam:

The Invincible Starward Industries

In The Invincible wartet eine philosophische Sci-Fi-Story auf euch, bei der ihr den Planeten Regis III nach eurer verlorenen Crew absucht. Das Spiel wird vom Entwickler 11 bit studios herausgegeben, der unter anderem für Frostpunk bekannt ist.

Schaut in den Trailer zu The Invincible:

The Invincible: Teaser-Trailer

Shadow Gambit: The Cursed Crew

Die Demo auf Steam:

Shadow Gambit: The Cursed Crew Mimimi Games

Warum ihr Shadow Gambit: The Cursed Crew unbedingt dieser Tage ausprobieren müsst, erklärt euch mein Kollegen Alex im Artikel. Nur so viel – Shadow Gambit: The Cursed Crew stammt von Mimimi Games, das vorher unter anderem die kultige Desperados-Reihe entwickelt hat.

Schaut in den Trailer zu Shadow Gambit: The Cursed Crew.

Shadow Gambit: The Cursed Crew - Release Date Trailer

Das Steam Next Fest findet vom 19. Juni bis zum 26. Juni statt. In dieser Zeit könnt ihr die hier genannten Demos alle kostenlos spielen – und noch viele mehr.

