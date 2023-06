Ghost of Tsushima mag inzwischen zwar fast drei Jahre auf dem Buckel haben, trotzdem gehört das Action-Adventure von Sucker Punch auch heute noch zu den eindrucksvollsten Spielen, die für die PS4 erschienen sind. Wer den Open-World-Hit bislang noch nicht gespielt hat, kann das jetzt kostengünstig nachholen. Denn MediaMarkt und Saturn verschleudern Ghost of Tsushima für lächerliche 7,99 Euro.

Ghost of Tsushima für 7,99 Euro bei MediaMarkt und Saturn

Dank Ghost of Tsushima schafften es viele PS4-Spieler zum Release, das Sommerloch zu überbrücken. Das wunderschöne Action-Adventure überzeugte nicht nur mit einer opulenten Optik, sondern konnte auch mit einem erfrischenden Setting, eingängigem Gameplay, unfassbar kurzen Ladezeiten und einer weitläufigen Spielwelt glänzen.

Auf Metacritic hält die PS4-Version aktuell einen Metascore von soliden 83 Punkten (GIGA-Testwertung: 84 Prozent), der User-Score fällt mit 9,1 von 10 möglichen Punkten sogar noch höher aus (Quelle: Metacritic). Wer lediglich der Hauptgeschichte nachjagt, wird etwa 25 Stunden an Ghost of Tsushima zu knabbern haben. Lasst ihr euch hingegen Zeit, erkundet die Spielwelt vollständig und widmet euch allen Nebenaufgaben, seid ihr über 60 Stunden beschäftigt (Quelle: HowLongToBeat).

Wer den PS4-Hit damals verpasst hat, kann diese Gaming-Lücke nun kostengünstig schließen. Denn sowohl MediaMarkt als auch Saturn bieten Ghost of Tsushima für 7,99 Euro an:

Ghost of Tsushima - [PlayStation 4] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.06.2023 13:18 Uhr

Was ihr vor dem Kauf beachten solltet: Den günstigen Preis könnt ihr euch nur sichern, wenn ihr euch das Spiel über den Online-Shop zur Abholung in einen Markt liefern lasst. Ansonsten kommen noch 4,99 Euro Versandkosten an der Kasse hinzu. Vergesst zudem nicht, dass es sich bei Ghost of Tsushima um ein USK-18-Spiel handelt. Haltet also auf jeden Fall bei der Lieferung oder Abholung euren Personalausweis griffbereit.

Bock auf erste Gameplay-Szenen? Hier gibt es fast 20 Minuten aus Ghost of Tsushima zu sehen:

Ghost of Tsushima: State of Play-Gameplay

Einige PS-Plus-Abonnenten können sich den Kauf schenken

Abonnenten von PS Plus sollten vor dem Kauf einen Blick in ihre Spielebibliothek werfen. Denn wer PlayStation Plus Extra oder Premium abonniert hat, kann sich Ghost of Tsushima in der Director’s-Cut-Version gratis herunterladen und spielen. Sony hat aktuell übrigens die Preise für PS-Plus-Abos reduziert.

Die Director’s-Cut-Version enthält neben dem Hauptspiel noch eine Erweiterung, in der ihr zusätzlich die Insel Iki erkunden könnt, und Zugriff auf den Online-Koop-Modus Legends erhaltet.

Ghost of Tsushima - [PlayStation 4] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.06.2023 13:18 Uhr

Ihr habt Ghost of Tsushima schon durchgespielt und braucht neues Gaming-Futter? Im Video zeigen wir euch ein paar passende Alternativen:

Spiele, die ihr nach Ghost of Tsushima spielen könnt Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.