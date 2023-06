Ubisoft hat auf dem großen Xbox Showcase ein neues Star-Wars-Spiel angekündigt. Ein schicker CGI-Trailer gibt Fans bereits einen Einblick, was sie diesmal in der weit, weit entfernten Galaxis erwartet. Ein Blick in die jüngste Vergangenheit lässt mich allerdings um Star Wars Outlaws bangen.

Ein Kommentar von Martin Hartmann

Angekündigt und vergessen: Star-Wars-Spiele haben ein Problem

Star Wars Outlaws sieht schon jetzt richtig gut aus. Der erste Trailer zeigt dreckige Cantinas mit zwielichtigen Gestalten und feurige Weltraumkämpfe. Zusätzlich wird das Action-Adventure vom Entwickler Ubisoft das erste Open-World-Spiel im Sci-Fi-Universum. Auch meine Erwartungen sind dementsprechend natürlich hoch.

Trotzdem nagt eine große Sorge an mir, die meine Vorfreude auf ein neues Spiel in Grenzen hält. In letzter Zeit werden nämlich immer wieder Star-Wars-Projekte angekündigt, die dann aber erstmal für 1.000 Jahre im Maul eines Sarlacc verschwinden. Das fängt an mit Star Wars Eclipse. Seit der Ankündigung durften wir nur einen schönen CGI-Trailer sehen. Kein Gameplay, kein Releasetermin. Insiderberichten zufolge könnte es sich das Warten sogar noch bis 2025 oder 2026 hinziehen, weil Entwickler Quantic Dream die Leute fehlen.

Auch das Remake zu Star Wars: Knights of the Old Republic bekam nicht mehr als einen Trailer. Dann folgten Meldungen, dass Entwickler Aspyr vom Spiel abgezogen wurde. Kurz gesagt: Von einem Releasetermin fehlt jede Spur, falls es denn überhaupt noch erscheint. Zuletzt wurde dann sogar ein DLC für die Switch-Version von Star Wars: Knights of the Old Republic 2 gestrichen, der zuvor groß im Trailer angekündigt wurde.

Schaut euch hier den Trailer für Star Wars Outlaws an:

Star Wars Outlaws: Offizieller Ankündigungstrailer

Droht Star Wars Outlaws ein ähnliches Schicksal?

Es zeichnet sich also ein Muster ab. Immer wieder werden Star-Wars-Spiele mit großer Fanfare angekündigt, nur um dann still und leise zu verschwinden. Bitte Ubisoft, mach nicht den gleichen Fehler. Zeig uns, dass die Entwicklung von Star Wars Outlaws weit genug vorangeschritten ist, um auch selbst bald den Blaster ergreifen zu können.

Dafür spricht immerhin die Ankündigung, dass bereits am 12. Juni während einer Ubisoft-Forward Präsentation erstes Gameplay zu Star Wars Outlaws vorgestellt werden soll. Ubisoft scheint also genug Vertrauen in die eigene Arbeit zu haben, um den Fans einen genaueren Blick auf das Open-World-Spiel zu gewähren. Eine Verschiebung um mehrere Jahre oder eine komplette Einstellung des Projekts wirkt also erstmal unwahrscheinlich. Als Star-Wars-Fan würde mich auch so eine Katastrophe aber nicht wirklich überraschen.

Star Wars Outlaws soll 2024 für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.