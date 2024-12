UFL: Karrieremodus - Gibt es einen?

Viele Spieler möchten nicht unbedingt online gegen reale Spieler antreten, sondern sich einer Managerkarriere widmen. Die Frage ist allerdings, ob die Fußballsimulation UFL überhaupt einen Karrieremodus bietet. Im Folgenden beantworten wir euch diese Frage.

Bietet UFL einen Karrieremodus?

Die Fußballsimulation UFL, die "free to play" für alle Spieler ist, bietet zahlreiche Lizenzen, unterschiedliche Mannschaften und sogar Crossplay. Darum ist die Frage, ob es auch einen Karrieremodus gibt, nicht verwunderlich. Leider gibt es schlechte Nachrichten: UFL bietet derzeit keinen Karrieremodus.



Die besten Aufstellungen und Formationen könnt ihr somit nur gegen andere Spieler online oder offline gegen den CPU benutzen. Somit könnt ihr zwar gegen die KI Münzen verdienen, um eure Mannschaft zu verbessern, allerdings könnt ihr keine klassische Karriere als Manager starten.



Der Trailer gibt euch einen ersten Eindruck vom Gameplay der Fußballsimulation:

UFL: Official Gameplay Trailer First Look

Gibt es in Zukunft einen Karrieremodus?

Derzeit ist es noch absolut ungewiss, ob UFL jemals einen Karrieremodus bieten wird. Die Entwickler Strikerz haben bislang keine Informationen diesbezüglich veröffentlicht. Sobald neue Details zu einem möglichen Karrieremodus vorhanden sind, aktualisieren wir den Artikel.



Ob UFL in Zukunft einen Karrieremodus erhält, hängt wohl vom Erfolg der Fußballsimulation ab. Wenn die Spielerzahl groß genug ist und genügend Ressourcen beim Entwickler vorhanden sind, um einen Karrieremodus zu entwickeln, könnte es durchaus sein, dass der Modus in Zukunft ins Spiel implementiert wird. Das ist derzeit allerdings reine Spekulation.



Sicherlich spielt auch die Nachfrage der Spielerschaft eine Rolle. Wenn der Großteil der Spieler mit der derzeitigen Auswahl an Modi zufrieden ist, dann könnte es auch durchaus sein, dass es niemals einen Karrieremodus in UFL geben wird.