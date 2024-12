UFL: Crossplay auf PS5, Xbox und PC

Die free to play Fußballsimulation UFL ist auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S spielbar. Zudem soll zu einem späteren Zeitpunkt eine PC-Version veröffentlicht werden. Darum fragen sich viele Fans, ob UFL Crossplay unterstützt. Im Folgenden beantworten wir es euch.

Ja! UFL unterstützt bereits ab Launch Crossplay. Wenn ihr die Fußballsimulation zum ersten Mal startet, ist das Crossplay-Feature standardmäßig eingeschaltet. Ihr könnt somit mit Freunden von anderen Plattformen gegeneinander oder zusammen zocken.



Da der PC-Release von UFL zu einem späteren Zeitpunkt ist, steht aktuell nicht fest, ob die PC-Version das Feature ebenfalls bietet. Die Spekulation ist jedoch, dass Crossplay auch für alle PC-Spieler verfügbar sein wird. Sobald es hierzu weitere Informationen gibt, aktualisieren wir den Artikel.



Der Gameplay-Trailer von UFL verschafft einen ersten Eindruck der kostenlosen Fußballsimulation: