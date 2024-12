So knüpft The Witcher 4 an Teil 3 an: Fans erklären das größte Story-Problem

In der neuen Witcher-Saga übernimmt Ciri die Hauptrolle. Doch wie passt das zu einem speziellen Ende von The Witcher 3? Die Community hat die Erklärung.

Ciri die Hexerin

In The Witcher 4 wird Ciri, die Ziehtochter von Geralt, zur neuen Protagonistin und der erste Trailer macht unmissverständlich klar: Sie ist als fahrende Hexerin unterwegs und auf Monsterjagd.

Da The Witcher 4 trotz eines Wechsels bei der Hauptrolle eine Fortsetzung von Teil 3 ist, gibt es für einige Fans ein inhaltliches Problem. The Witcher 3 hat gleich mehrere sehr unterschiedliche Enden. Wer das schlimmste Ende durch die Entscheidungen im Spiel herbeiführte, fragt sich nun, wie das in Teil 4 funktionieren soll.

Spoilerwarnung zu den möglichen Enden von The WItcher 3.

The Witcher 4: Erster Trailer

Etwas endet, etwas beginnt

The Witcher 3 hat drei Varianten für ein Ende. In einer dieser Varianten kehrt Ciri nicht vom Versuch, die Weiße Kälte zu bezwingen zurück und verschwindet spurlos. Im Interview mit IGN verriet Cian Maher, Entwickler bei CD Projekt Red bereits:

Die einzige Komplikation ist wahrscheinlich die Vorstellung, dass es ein Ende gibt, in dem Ciri in The Witcher 3 sterben kann. [...] Es gibt Andeutungen in diesem Ende, die die Tatsache unterstreichen, dass sie wahrscheinlich nicht stirbt.

Zwar verrät Maher nicht, welche Andeutungen das sind, doch hat die Community bereits diverse Hinweise in einem Reddit-Beitrag zusammengetragen. (Quelle: Reddit). Der natürlich offensichtlichste Hinweis ist, dass weder der Tod von Ciri noch ihr toter Körper im Spiel zu sehen sind, wodurch sie eher als verschwunden zu betrachten ist.

In einem Kommentar fügt LookingforSomeCheese noch ein wichtiges Detail zu einer bei Fans seit Längerem existierenden Theorie hinzu. (Quelle: Reddit). Wenn Ciri nicht mehr aus dem Turm auf Undvik zurückkehrt, macht sich Geralt auf, um die letzte der Muhmen zu töten. In der Hütte der Hexen gibt es einen Wandteppich der Weberin, auf dem eine Schwalbe von besagtem Turm davon fliegt.

Ciris Name lautet auf Elfisch „Zireael“, was Schwalbe bedeutet. Da die Muhmen auch die Zukunft voraussagen können, steckt in dem Wandteppich vielleicht der Hinweis, dass Ciri doch entkommen ist.

Es bleibt abzuwarten, wie CDPR die verschiedenen Enden mit The Witcher 4 verknüpft. Diese betreffen ja nicht nur das Schicksal von Ciri und Geralt, sondern auch die Machtverhältnisse in den Nördlichen Königreichen, Niflgaard und Skellige.

