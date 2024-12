10 Jahre The Witcher 3: CD Projekt Red feiert mit besonderem Großprojekt

Zum 10-jährigen Jubiläum von The Witcher 3: Wild Hunt wird die Magie des Spiels lebendig: CD Projekt Red lädt zu einer Konzert-Tour ein, bei der die ikonische Musik des Spiels auf die große Bühne kommt.

The Witcher 3: Ein Orchester für Monsterjäger-Fans

Es ist kaum zu glauben, dass The Witcher 3: Wild Hunt schon fast zehn Jahre alt ist – schließlich flimmert es noch immer auf unzähligen Bildschirmen. Doch bald erobert die Magie des Spiels eine neue Bühne: CD Projekt Red lädt Fans zu einer Konzert-Tour ein, die orchestrale Klänge, beeindruckende Visuals und die kreativen Köpfe hinter dem legendären Soundtrack vereint. Die ikonischen Tracks sollen dabei auf Gameplay-Sequenzen und moderne Lichtinstallationen treffen (via CD Projekt Red).

Für die Tour hat Marcin Przybyłowicz, Hauptkomponist des Spiels, die Stücke eigens neu arrangiert. Unterstützung erhält er von der polnischen Folk-Metal-Band Percival, deren markante Beiträge schon den Original-Soundtrack geprägt haben. Gemeinsam mit einem professionellen Orchester sollen die Melodien von Geralts Abenteuern auf eine neue Art Fans der Spiele begeistern.

The Witcher in Concert: Von Polen in die Welt

Die große Tour startet bereits im Mai 2025 in Polen, dem Heimatland von Geralt und seinen Schöpfern, sowie in Boston, USA. Ende 2025 geht es durch Europa, bevor die Tour Anfang 2026 voraussichtlich in Nordamerika endet. Die genauen Termine werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Wenn ihr den Vorverkauf auf keinen Fall verpassen möchtet, empfiehlt das Studio, sich für den offiziellen Newsletter anzumelden. Abonnenten erhalten einen exklusiven Pre-Sale-Code und damit die Chance, ihre Tickets vor allen anderen zu sichern.

Bei CD Projekt Red dreht sich derzeit aber nicht alles um die Konzert-Tour: Auch The Witcher 4 sorgt hinter den Kulissen für Spannung. Erst im November verkündete das Studio, dass die Entwicklung einen wichtigen Meilenstein erreicht hat. Für Aufsehen sorgte zudem ein geheimnisvolles Bild, das einige mysteriöse Münzen zeigte und die Fans eifrig über mögliche Hinweise spekulieren ließ. Der Entwickler scheint mit dem Spiel generell die richtige Richtung einzuschlagen.

