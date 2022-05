CD Projekt Red hat soeben ein neues Release-Fenster für die Next-Gen-Version von The Witcher 3: Wild Hunt bekannt gegeben. Das Upgrade soll noch dieses Jahr auf der PS5 und den Xbox-Series-Konsolen landen.

The Witcher 3: Wild Hunt

Update vom 19.5.2022:

CD Projekt Red musste die Next-Gen-Version von The Witcher 3: Wild Hunt zuletzt verschieben – nun hat sich das Studio aber mit einer guten Nachricht zu Wort gemeldet. Das langersehnte Upgrade für die PS5 und Xbox Series X|S soll noch dieses Jahr erscheinen und zwar im vierten Quartal, wie CDPR auf Twitter verkündet hat.

Originalmeldung:

Ursprünglich sollte die Next-Gen-Version von The Witcher 3 schon in der zweiten Jahreshälfte 2021 erscheinen, die Überarbeitung des Rollenspiels wurde dann jedoch auf das zweite Quartal 2022 verschoben. Doch auch diesen Termin kann CD Projekt Red anscheinend nicht einhalten.

Wie das Team über den offiziellen The-Witcher-Twitteraccount verkündet, hat man sich dazu entschlossen, die Next-Gen-Version vom internen Entwicklerteam fertig entwickeln zu lassen. Zuvor lag diese Arbeit beim Team von Sabre Interactive, die unter anderem auch die Switch-Version von The Witcher 3 produziert haben.

„Wir haben uns entschieden, die verbleibenden Arbeiten an der Next-Gen-Version von The Witcher 3: Wild Hunt von unserem internen Entwicklerteam durchführen zu lassen. Wir evaluieren derzeit den Umfang der durchzuführenden Arbeiten und müssen daher die Veröffentlichung von Q2 bis auf Weiteres verschieben. Wir werden euch so bald wie möglich auf dem Laufenden halten. Wir danken euch für euer Verständnis.“