Normalerweise kündigt Sony die kommenden Gratis-Spiele für PlayStation-Plus-Abonnenten stets am letzten Mittwoch des laufenden Monats an. Doch dieses Mal bricht das Unternehmen mit der alten Tradition und lässt sich mit der Ankündigung etwas länger Zeit. Doch dafür gibt es eine gute und simple Erklärung.

Neue PS-Plus-Spiele werden erst im Juni enthüllt

Viele PlayStation-Plus-Abonnenten haben sich den letzten Mittwoch im Monat bestimmt schon rot im Kalender angestrichen – denn an diesem Tag enthüllt Sony zuverlässig um 17:30 Uhr, welche neuen Gratis-Games alle Mitglieder des Online-Services im darauffolgenden Monat kostenlos abstauben können.

Doch dieses Mal macht Sony eine Ausnahme – aus einem guten Grund. Denn normalerweise werden die Gratis-Spiele am Mittwoch vorgestellt und am Dienstag in der Folgewoche veröffentlicht. Doch diese Rechnung würde dieses Mal nicht aufgehen, wenn Sony die Ankündigung bereits am 25. Mai macht. Dann würden die Gratis-Spiele schon am 31. Mai veröffentlicht – doch da die neuen Spiele erst am 7. Juni gegen 12 Uhr kostenlos zur Verfügung zur Verfügung gestellt werden, wurde der Ankündigungstermin für die neuen Spiele auf den 1. Juni 2022 verschoben.

Gibt es schon wieder einen PS-Plus-Leak?

Aktuell ist noch nicht bekannt, welche Spiele Sony für Abonnenten im Juni gratis zur Verfügung stellt. In der Vergangenheit haben sich die Voraussagen der französischen Schnäppchenwebseite Dealabs stets als richtig erwiesen. Diese haben die Gratis-Games jedoch immer erst einen Tag vor der offiziellen Ankündigung geleakt. Fans werden sich also so oder so noch ein paar Tage gedulden müssen, um zu wissen, was sie sich nächstes Mal kostenlos unter den Nagel reißen können.

