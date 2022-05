Kommt bald eine überarbeitete PS5 in den Handel? Ein neuer Hinweis lässt erahnen, dass Sony seine Konsole aufgefrischt hat und lässt auch Rückschlüsse zu, was sich am neuen Konsolen-Modell ändert.

PlayStation 5 Facts

Neue PS5-Revision überarbeitet WLAN- & Bluetooth-Hardware

Im Sommer 2021 brachte Sony eine neue Revision der PS5 an den Start, nun scheint die nächste Überarbeitung anzustehen. Anscheinend hat das Unternehmen eine leicht angepasste PS5-Version unter der Modellnummer CFI-1200 registriert. Doch was ändert sich bei der neuen Variante? Laut den Berichten hat Sony einige Änderungen am Funk-Equipment der Konsole vorgenommen – also an der WLAN- und Bluetooth-Hardware der PS5.

Die neue PS5-Version wurde bereits von Japans Ministerium für interne Angelegenheiten und Kommunikation abgenommen und zertifiziert – damit ist bescheinigt, dass das Gerät den aktuellen technischen Normen entspricht (Quelle: VGC).

Das könnte bedeuten, dass die neuen PS5-Modelle unter Umständen eine etwas bessere Verbindungsqualität aufweisen – es ist jedoch auch möglich, dass Sony die Bauteile lediglich ausgetauscht hat, um auf die Hardware-Krise zu reagieren und die Produktionskapazitäten stabil halten oder sogar erhöhen zu können.

Aktuell scheint die neue PS5-Version nur in Japan im Umlauf zu sein – ob und wann sie auch ihren Weg in den Rest der Welt findet, ist noch nicht klar. Sicher ist jedoch: Einen spürbaren Leistungszuwachs wird es beim neuen PS5-Modell voraussichtlich nicht geben. Dieser wird höchstwahrscheinlich erst mit der Einführung PS5 Pro erfolgen – und darauf werden die Spieler wohl noch mindestens ein bis zwei Jahre warten müssen.

Was steckt eigentlich unter der Haube der PS5? Sony zeigt es euch in einem offiziellen Video:

Teardown der PS5: Sony baut seine neue Konsole komplett auseinander

PS5-Modell mit 6nm-Chip im Gespräch

Was jedoch noch zuvor passieren könnte, ist ein Austausch des Konsolenchips der PS5. Aktuell arbeitet im Inneren der Konsole ein AMD-SoC, der im 7nm-Fertigungsverfahren hergestellt wird. Seit einiger Zeit geht man jedoch in der Gerüchteküche davon aus, dass Sony bei der PS5 bald auf einen 6nm-Chip setzt, der energieeffizienter arbeitet.

Das würde nicht nur den Stromverbrauch der Konsole schmälern, sondern könnte auch die Wärmeentwicklung verringern, was die Lautstärke der Konsole unter Last absenken könnte.

Ob Sony jedoch wirklich eine derart große Veränderung plant, ist noch offen. Eine offizielle Bestätigung des Unternehmens gibt es noch nicht. Wir halten euch auf dem Laufenden.