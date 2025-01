Bei Apple verboten – Amazon und Co. haben es: Dieses iPhone lohnt sich weiterhin

Apple sieht sich hierzulande mit einem Problem konfrontiert, denn das gerade mal etwas über zwei Jahre alte iPhone 14 darf der Hersteller selbst nicht mehr verkaufen – die EU will es so. Warum ist das so, und gibt es dennoch Wege, an ein iPhone 14 zu gelangen?

iPhone 14 ist bei Apple verboten, doch Amazon und Co. haben es noch

Seit Ende vorigen Jahres ist es Apple untersagt, das iPhone 14 hierzulande zu verkaufen. Den Grund finden wir in einer entsprechenden EU-Verordnung. Diese verbietet es den Herstellern, Handys ohne den nunmehr notwendigen USB-C-Anschluss für das kabelgebundene Laden in den Handel zu bringen. Auf das iPhone 14 trifft dies zu, schließlich besitzt das Apple-Handy noch einen klassischen Lightning-Anschluss. Übrigens: Auch der größere Bruder, das iPhone 14 Plus, und das ältere iPhone SE der dritten Generation sind vom Verkaufsverbot betroffen.

Überall in der EU darf Apple diese Modelle nicht mehr verkaufen, weder online noch im Laden vor Ort. Bedauerlich, denn zuletzt war das iPhone 14 doch recht günstig zu bekommen und wäre auch heute noch eine gute Alternative für preisbewusste Käuferinnen und Käufer.

Es gibt allerdings eine Hintertür. Zwar darf Apple selbst die Geräte nicht mehr verkaufen, doch Ware bei Händlern ist vom Verkaufsverbot nicht betroffen. Verfügen Händler dementsprechend noch über ein volles Lager, so dürfen die iPhones weiterhin veräußert werden.

Wichtig in diesem Zusammenhang: Wer sich ein neues iPhone 14 kauft, kann sich nach wie vor auf die reguläre Herstellergarantie verlassen, auch abseits der Händlergewährleistung. Kunden gehen also kein Risiko ein. Doch wo findet man noch ein iPhone 14? Wir haben uns mal umgeschaut – derzeit bieten noch sehr viele Händler das gesuchte Modell an, je nach Farbe und Speicherausstattung zu jeweils unterschiedlichen Preisen.

Apple iPhone 14 (128 GB) Polarstern Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.01.2025 14:53 Uhr

Beispielsweise erhält man das iPhone 14 mit 128 GB in „Polarstern“-Farbe bei renommierten Händlern wie Coolblue, Amazon oder Galaxus bereits für unter 630 Euro (bei Amazon ansehen). Selbst bei MediaMarkt und Saturn zahlt man aktuell unter 640 Euro.

Gute Gründe für das iPhone 14

Dafür gibt es ein noch immer modernes Smartphone von Apple, denn der verbaute A15 Bionic ist auch heute noch schnell genug. Wer zudem noch jede Menge Lightning-Zubehör hat, sollte sich den Kauf des letzten iPhones mit Lightning-Anschluss wirklich überlegen.

Kompatibel zu Apple Intelligence ist das iPhone 14 allerdings nicht mehr, doch viele Kundinnen und Kunden wollen ganz bewusst mit Apples KI in Zukunft nichts zu tun haben. In dem Fall ist das KI-freie iPhone 14 sicherlich eine gute Wahl. Nicht zu vergessen: Gegenüber dem zu erwartenden iPhone SE 4 besitzt das iPhone 14 auch immer noch zwei rückwärtige Kameras mit zwei Brennweiten. Darauf wird Apple nämlich beim Budget-Modell weiterhin verzichten.

Zusammengefasst: Wer ein günstiges und leistungsfähiges iPhone sucht, auf Apple-KI verzichten kann und Lightning immer noch präferiert, für den ist ein iPhone 14 auch 2025 noch immer eine gute Wahl.

Nicht vergessen, bereits das iPhone 14 besitzt das nützliche Satelliten-Feature:

iPhone 14 – Notruf-SOS über Satellit

