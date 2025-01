JBL-Sale bei MediaMarkt: Kopfhörer & Speaker bis zu 39 % reduziert

Ihr wollt euren Sound auf das nächste Level bringen? MediaMarkt hat für kurze Zeit JBL-Deals mit bis zu 39 Prozent Rabatt im Angebot. Wir haben die besten Angebote für euch herausgesucht.

Ab sofort bekommt ihr bei MediaMarkt unter dem Motto "JBL Snow Party 2025" (bei MediaMarkt ansehen) diverse JBL-Highlights zu absoluten Tiefpreisen. Von Kopfhörern, Partyboxen und Bluetooth-Lautsprechern bis hin zu Heimkino-Anlagen könnt ihr euch dabei echte Schnäppchen sichern und profitiert gleichzeitig von kostenlosem Versand auf viele Produkte.

JBL Live Buds 3 mit ANC im Sale

Egal ob im Fitnessstudio oder unterwegs, mit den JBL Live Buds 3 (bei MediaMarkt ansehen) genießt ihr beispielsweise satten JBL Signature Sound mit bis zu 40 Stunden Gesamtakkulaufzeit – davon 10 Stunden Wiedergabezeit, weitere 30 Stunden in der Ladebox. Dank Adaptive Noise Cancelling könnt ihr euch voll auf eure Musik konzentrieren, ohne von der Außenwelt gestört zu werden.

Falls ihr aber doch mal was mitbekommen wollt, aktiviert einfach den Ambient-Aware-Modus. Ihr habt Sorge vor Regen, Staub oder Schweiß? Die Buds sind IP55-zertifiziert und damit bestens geschützt. Bei MediaMarkt sichert ihr euch den JBL-Deal jetzt für reduzierte 149 Euro statt 199,99 Euro und könnt zwischen den Farbvarianten in Schwarz, Blau, Lila und Silber wählen.

JBL Live 670NC On-ears unter 80 Euro

Ihr sucht eher nach On-Ears mit bequemem Sitz und kraftvollem Sound sowie Noise Cancelling? Die JBL Live 670NC liefern genau das: Mit bis zu 65 Stunden Gesamtakkulaufzeit, davon bis zu 50 Stunden kabellos. Falls euch der Akku leer geht, reichen nur 5 Minuten Schnellladen für 4 weitere Stunden Musikgenuss. Dank Multipoint-Verbindung könnt ihr außerdem einfach zwischen Smartphone und Laptop switchen, ohne euch umständlich neu verbinden zu müssen.

Bei MediaMarkt bekommt ihr die smarten Kopfhörer jetzt für kurze Zeit zum reduzierten Preis von 79 Euro statt 129,99 Euro (bei MediaMarkt ansehen).

JBL Flip 6 mit sattem Sound in kompaktem Design

Der nächste Urlaub oder die große Party kann kommen: Mit dem JBL Flip 6 (bei MediaMarkt ansehen) sichert ihr euch einen kompakten Bluetooth-Speaker mit sattem Sound sowie IP67-Zertifizierung. Weder Wasser noch Staub machen dem Lautsprecher damit etwas aus. Mit bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit habt ihr außerdem genug Power – wer es richtig krachen lassen will, kann mit der PartyBoost-Funktion mehrere JBL-Lautsprecher miteinander koppeln.

MediaMarkt reduziert hier aktuell den Preis um 33 Prozent. Ihr bekommt den schicken JBL Flip 6 Speaker damit für reduzierte 99 Euro statt 149,99 Euro und wahlweise in den Farbvarianten Schwarz, Weiss, Blau, Grün, Grau, Pink, Rot, im Squad-Design oder Türkis (Teal).

JBL Clip 5 als kompakter Alleskönner für unterwegs

Wer es noch kompakter und mobiler mag, sollte einen Blick auf den JBL Clip 5 (bei MediaMarkt ansehen) werfen – kompakt, leicht und ready to go. Der Bluetooth-Speaker ist euer perfekter Begleiter dank integriertem Karabinerhaken. Damit lässt er sich beispielsweise bequem an euren Rucksack, Campingstuhl oder an die Gürtelschlaufe befestigen.

Trotz seiner kleinen Größe punktet der JBL Clip 5 mit ordentlich Sound und ist dabei wasser- und staubdicht nach IP67. Die Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden sorgt dafür, dass euch unterwegs nie die Musik ausgeht. Wer sich den Deal sichern will, sollte jetzt schnell sein. Der reduzierte Preis von 55 Euro statt 69,99 Euro bei MediaMarkt gilt nur noch für kurze Zeit.

Noch mehr JBL-Schnäppchen bei MediaMarkt

Noch mehr aktuell reduzierte JBL-Deals und Sound-Highlights findet ihr auf folgender Angebotsübersicht zur "JBL Snow Party 2025"-Aktion direkt bei MediaMarkt.

