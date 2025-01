Samsung Galaxy S25 Anschluss: Kopfhörer verbinden & aufladen

Auch das Samsung Galaxy S25 hat wohl nur einen USB-C-Anschluss, um Kopfhörer zu verbinden. Wie ihr euren Kopfhörer trotzdem per 3,5-mm-Klinken-Anschluss verbindet, erfahrt ihr hier.

Hat das Samsung Galaxy S25 einen Kopfhöreranschluss (3,5-mm-Klinke)?

Nein. Das Samsung Galaxy S25 hat wahrscheinlich auch keinen Klinken-Kopfhöreranschluss, sondern nur einen USB-C-Anschluss. Denn schon die zahlreichen Vorgänger wie das Galaxy S22, das S23 und das S24 hatten diese Audioverbindung nicht mehr. Ihr könnt eure Kopfhörer aber trotzdem über USB-C mit eurem Galaxy-S25-Smartphone verbinden.

Samsung Galaxy S25: Kabelgebundene Kopfhörer trotzdem verbinden

Um kabelgebundene Kopfhörer mit dem Samsung Galaxy S25 zu verbinden, benötigt ihr einen Adapter. Wir empfehlen dafür den bewährten USB-C-Adapter von Nimaso auf Amazon. Er wandelt das digitale Signal von USB-C in ein analoges Signal um und gibt es über den integrierten AUX-Anschluss aus. Ihr könnt ihn in den Farben Blau, Rot und Grau kaufen:

Wenn ihr nicht immer einen Adapter nutzen wollt, bietet Samsung selbst ein Paar günstige und gute In-Ear-Kopfhörer an unter der Bezeichnung „Samsung EO-IC100“. Ihr könnt sie direkt in den USB-C-Anschluss stecken:

Samsung aufladen und gleichzeitig Musik hören

Falls ihr nun aber einen Adapter oder kabelgebundene Kopfhörer nutzt, die sich direkt in den USB-C-Anschluss stecken lassen, dann könnt ihr das Gerät nebenher aber nicht per Netzteil aufladen (sofern ihr kein Wireless-Charging nutzt).

Wollt ihr das Galaxy S25 aber per Kabel aufladen, gibt es auch dafür eine Lösung: Ein Adapter, der die ursprüngliche USB-C-Verbindung in einen 3,5-mm-Klinkenanschluss und in einen USB-C-Anschluss aufteilt. Ihr könnt das Smartphone dann per USB-C aufladen und über die nun zusätzliche vorhandene Audio-Klinkenbuchse eure Kopfhörer einstecken.

Samsung Galaxy S25: Ohne Kopfhöreranschluss Musik hören

Falls ihr auf kabellose Kopfhörer wechseln wollt, hat euch unser Audio-Profi Stefan hier die besten In-Ear-Modelle vorgestellt:

Alternative: Der derzeitige Amazon-Bestseller in der Kategorie „Bluetooth-Kopfhörer“ ist der Anker Soundcore P20i. Laut Herstellerangaben hat er einen anpassbaren Equalizer und eine Spielzeit von 30 Stunden. Hier könnt ihr ihn anschauen:

