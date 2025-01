iPhone SE 4: Bloß nicht zu modern – Apple zögert bei wichtigem Feature

Traut sich Apple nun doch nicht? Zuletzt hieß es aus der Gerüchteküche, dass Apple beim kommenden iPhone SE 4 die moderne Notch-Alternative „Dynamic Island“ im Bildschirm integrieren möchte. Jetzt soll es doch nicht dazu kommen. Warum nur zögert Apple?

iPhone SE doch nur mit Notch im Display

Noch für das diesjährige Frühjahr wird die vierte Generation des iPhone SE erwartet. Der Vorgänger darf von Apple selbst bereits hierzulande nicht mehr verkauft werden, da der veraltete Lightning-Anschluss der EU ein Dorn im Auge ist.

Das iPhone SE 4 wird dann natürlich über einen USB-C-Anschluss verfügen – so viel ist sicher. Weniger eindeutig ist sich die Gerüchteküche jedoch in einem anderen nicht unwichtigen Punkt. So soll das neue iPhone SE 4 dem iPhone 14 ähneln und ein entsprechend randloses Display spendiert bekommen. Doch wie wird Apple die Frontkamera integrieren? Zuletzt machte ein Leak Hoffnung auf die moderne Dynamic Island. Diese verbaute Apple das erste Mal beim iPhone 14 Pro (Max) und sie ist heute bei allen modernen iPhones seit vorletztem Jahr Standard.

Nun aber macht Branchenexperte und Display-Analyst Ross Young dem einen Strich durch die Rechnung. Er glaubt zu wissen, dass Apple doch nur eine Notch verbauen wird (Quelle: Ross Young via X, ehemals Twitter). Die Kerbe im oberen Bildschirmrand prägte einst das typische Erscheinungsbild des iPhone X und wurde zuletzt noch im regulären iPhone 14 und iPhone 14 Plus verwendet. Abseits dieser Behauptung tauchten nun auch erste Displayschutzfolien auf, die ebenfalls eher für eine Notch sprechen.

Apple hat gute Gründe für diese Entscheidung

Es scheint, dass das iPhone SE 4 am Ende doch nicht zu modern werden darf. Der Abstand zum noch immer erhältlichen iPhone 15 und den aktuellen iPhone-16-Modellen muss gewahrt bleiben. Diesbezüglich wäre es für Apple nur logisch, der Dynamic Island eine Abfuhr zu erteilen.

Gewissheit darüber wird es in den kommenden Wochen und Monaten geben. Spätestens im April will Apple übereinstimmenden Gerüchten zufolge das neue Budget-Modell der iPhone-Produktfamilie vorstellen.

Die Notch sorgte vor acht Jahren für Diskussionen – auch bei GIGA:

