„From“ Staffel 4 – Wie geht es mit der mysteriösen Horrorserie weiter?

2018 erschien „From“ als Geheimtipp und konnte sich schnell zu einem echten Hit entwickeln. Doch wie ist es um die Zukunft der Serie bestellt?

Durch ihre Machart aus undurchschaubarem Mystery sowie Horror ist die Serie „From“ in den letzten Jahren zu einem echten Hit in aufgestiegen. Mit überaus positiven Kritiken, bei Rotten Tomatoes kommt die Serie immerhin auf einen Score in 96 %, überzeugt diese sowohl alteingesessene Genrekenner als auch Neulinge.

Denn jeder, der in dieser ganz bestimmten Kleinstadt vorbeikommt, scheint diese nicht mehr verlassen zu können. Als wäre das noch nicht genug, gestaltet sich die Suche nach einem Ausweg noch viel schwieriger, denn gruselige Kreaturen lauern um das Dorf herum und holen sich jeden, der nicht aufpasst.

Eine Tendenz, die sich auch im Verlauf der Serie weiter bestätigt hat. Zudem kommen zahlreichen Fragen, auf die die Protagonisten sowie die Zuschauer (noch) keine Antworten finden. Wie gut, dass diese in der angekündigten vierten Staffel beantwortet werden können.

Wann kommt „From“ Staffel 4 nach Deutschland?

Noch vor dem Staffelfinale der dritten Staffel bestätigte MGM+ im November 2024 laut Variety die Verlängerung der Serie um eine vierte und hoffentlich nicht letzte Staffel mit zehn weiteren Folgen. Laut den Verantwortlichen wird die Produktion im Laufe des Jahres 2025 vonstattengehen, sodass eine Ausstrahlung für die erste Hälfte des Jahres 2026 angedacht ist.

Da die dritte Staffel der Erfolgsserie in der Vergangenheit knapp zwei Wochen nach der Premiere auf MGM+ in Deutschland auf Paramount+ zu sehen war, gehen wir stark davon aus, dass sich der Trend auch für Staffel 4 fortsetzt. So werdet ihr gleich zu Beginn des Releases vermutlich erneut Episoden im wöchentlichen Rhythmus sehen können.

Wird die vierte Staffel von „From“ mehr Antworten liefern?

Nachdem Staffel 2 mit einem großen Cliffhanger geendet hat, versprach Michael Wright, Chef von MGM+, mehr Antworten – selbstredend neben mehr Horror und mehr Mystery. Die eine oder andere Frage wurde im Laufe der dritten Staffel zwar beantwortet, doch blieb bewusst vieles offen. Allerdings gibt Serienschöpfer John Griffin Hoffnung auf Besserung, denn in einem Interview mit Deadline soll das Ende der dritten Staffel auch ein neues Kapitel einläuten:

„Mit dem Höhepunkt der dritten Staffel haben wir in vielerlei Hinsicht das Ende des Anfangs erreicht. In Staffel 4 beginnt eine neue Reise. Die Frage ist, ob sie unsere Charaktere nach Hause oder tiefer in diesen unerbittlichen Albtraum führen wird.“

Demnach könnt ihr euch auf eine neue Richtung in der kommenden Staffel freuen. Zu diesem Zeitpunkt steht allerdings in weiter Ferne, ob das Verständnis darüber, warum die unfreiwilligen Bewohner in der Kleinstadt festgehalten werden, ausreicht, diese auch wieder zu verlassen. Wir sind gespannt und freuen uns bereits jetzt auf eine kommende vierte Staffel.

Mit Alternativen zu „From“ die Wartezeit überbrücken

Bis zum geplanten Release von Staffel 4 im Jahr 2026 ist es noch etwas hin, und so bietet es sich doch an, die Zeit mit ähnlichen und teils ebenso guten Serien zu vertreiben. Ob mehr Mystery oder mehr Horror, für jeden von euch ist mit Sicherheit eine passende Alternative dabei, die für vergnügliche und unterhaltsame Abende sorgen wird:

