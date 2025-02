„The Night Agent“ Staffel 3: Wann kommt die Fortsetzung?

Auf Peter Sutherlands Spuren von Abenteuer zu Abenteuer – davon habt ihr noch nicht genug? Wer sehnlichst eine dritte Staffel erwartet, erfährt hier alles über eine mögliche Fortsetzung.

Kommt die dritte Staffel von „The Night Agent“?

Die Spionageserie, welche sich mit FBI- Agent Peter Sutherland (Gabriel Basso) auf die Jagd nach Geheimnissen und Intrigen begibt, feiert große Erfolge auf Netflix. Die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Roman von Matthew Quirk und beschreibt die Aufgaben als FBI-Agent und das Leben von Peter Sutherland.

„The Night Agent“ im Stream Streaming-Start: 23.03.2023

Genre: Abenteuer, Action, Drama, Mystery

FSK: Ab 16 Jahren

2 Staffeln

Die Serie hält ihre Spannung stets bei und ist voller politischer Intrigen, großen Vertrauensfragen und Entscheidungen. Eine tolle Serie für Agenten-Thriller-Fans! Zwei Staffeln gibt es bereits, und nun die große Frage: Kommt ein dritter Durchgang? Die Antwort lautet: Ja! Eine dritte Staffel ist laut Tudum bereits offiziell angekündigt und die Produktion hat 2024 in Istanbul angefangen. Sie wird voraussichtlich Anfang 2026 auf Netflix erscheinen.

Neue Netflix-Serien in 2025

Wie wird die dritte Staffel „The Night Agent“ aussehen?

Es gibt einige Hints und Infos über den Inhalt und die Besetzung von „The Night Agent“ Staffel drei. Die Handlung wird an die Handlungsstränge der zweiten Staffel anknüpfen und die spannenden Geschehnisse um Peter Sutherland und seine Beziehung zum dubiosen Geschäftsmann Jacob Monroe (Louis Heerthum) weiterspinnen.

Es werden einige neue Schauspieler Rollen in der Serie übernehmen, unter anderem David Lyons, bekannt aus „Revolution“, Genesis Rodriguez aus „The Fugitive“, „The Gloaming“- Darsteller Cullum Vinson, Suraj Sharma aus „Life of Pi“, Stephen Moyer („True Blood“) und Jennifer Morrison aus „Once Upon a Time“. Außerdem werden Charaktere aus der ersten Staffel erneut auftauchen.

