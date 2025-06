DAZN: Bundesliga-Konferenz für 9,99 Euro – ist das Angebot gut?

Der Streaming-Anbieter lockt Fans von Bayern und Co. dabei derzeit mit einem Angebot, bei dem man sich das DAZN-Paket mit den Live-Streams der Konferenz am Samstag für 9,99 Euro monatlich statt 19,99 Euro sichern kann. Es gibt aber einige Haken.

Fußball-Fans müssen sich in der kommenden Saison bei den Live-Übertragungen wieder auf eine Neuerung einstellen. So wird die Samstags-Konferenz in der Bundesliga ab der Spielzeit 2025/26 bei DAZN übertragen. Für 9,99 Euro im Monat kann man die entsprechende Option für kurze Zeit buchen.

DAZN für 9,99 Euro im Angebot: Bundesliga-Konferenz und mehr

Die Konferenz mit den 15:30-Uhr-Spielen am Samstag wird in alle bisherigen DAZN-Pakete integriert. Das gilt auch für das günstigste „Super Sports“-Paket, das man für 9,99 Euro monatlich buchen kann (hier ansehen). Das Angebot ist zeitlich begrenzt verfügbar und das Abo kann jederzeit wieder teurer werden. Bundesliga-Fans sollten jedoch das „Aber“ berücksichtigen:

Für monatlich 9,99 Euro sichert man sich das „ Super Sports“-Paket .

. Den Preis von 9,99 Euro erreicht man aber nur, wenn man sich bei der Buchung gleich für ein Jahres-Abonnement entschließt.

entschließt. Möchte man monatlich kündigen, kostet das Abonnement 24,99 Euro i m Monat.

m Monat. Darin enthalten ist die Live-Übertragung der Samstagsspiele in der Fußball-Bundesliga. Los geht es an jedem Spieltag um 14:30 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Die anderen Bundesliga-Spiele am Freitag und Sonntag sind dort aber nicht enthalten.

Einzelspiele kann man damit ebenfalls nicht ansehen.

Auch die Champions-League-Übertragungen gibt es dort nicht.

Neben den Bundesliga-Spielen gibt es im „Super Sports“-Paket die Spiele aus den internationalen Ligen LaLiga (Spanien), Serie A (Italien) und Ligue 1 (Frankreich). Ihr könnt dann also zum Beispiel auch die Partien des neuen Champions-League-Siegers Paris St. Germain live verfolgen.

Die Klub-WM im Sommer 2025 (14. Juni bis 13. Juli) und die Finalspiele in der UEFA-Nations-League (04 bis 08. Juni) werden dort ebenfalls gezeigt.

Zusätzlich gibt es Kampfsportübertragungen der UFC, PFL und Box-Kämpfe.

American-Football aus der NFL ist ebenfalls enthalten.

Weitere Sportarten, die ihr damit schauen könnt, sind unter anderem Darts, Handball, Golf, Motorsport und mehr.

DAZN für 9,99 Euro: Ist das Angebot gut?

Die kritische Community bei X findet das Angebot gut:

Wer das komplette Fußball-Paket für die Saison bei DAZN buchen will, benötigt die „Unlimited“-Option. Diese kostet 34,99 Euro pro Monat beim Jahresabo oder 44,99 Euro, wenn man monatlich kündigen will.

Ebenfalls wichtig: Die Freitagsspiele, die bislang bei DAZN gezeigt wurden, sind jetzt im Sky-Programm verfügbar. Wer ein Einzelspiel am Samstag sehen will, benötigt ebenfalls ein Sky-Abonnement. Das Topspiel am Samstagabend kann man mit keinem DAZN-Abonnement sehen. Das Highlight am Dienstagabend in der Champions League wird zudem weiterhin bei Amazon Prime gezeigt.

Konferenz für 'nen Zehner? Das Angebot ist doch ganz gut – die 10 Euro gibt man im Monat sicher auch für unsinnigere Sachen aus. Die Konferenz ist bei vielen Fußball-Fans das Highlight an jedem Bundesliga-Spieltag. Damit kann man sich also den Samstagnachmittag gut vertreiben. Wer jedoch noch mehr Fußball sehen will oder keine Minute seines Lieblingsvereins verpassen will, muss eine teurere Option wählen. Martin Maciej

