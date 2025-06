Bundesliga Sonderhefte 2025/2026: Wann gibts Kicker, Sport Bild, 11 Freunde und Co.?

Die Bundesliga-Saison 2024/25 ist vorbei. Wer sich vor der neuen Spielzeit über alle neuen Transfers, Taktikänderungen und andere Umstellungen in seinem Verein informieren will, kann auch zur Saison 2025/26 ein Bundesliga-Sonderheft kaufen. Noch dauert es aber einige Wochen, bis die Hefte im Handel erscheinen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Auch dieses Jahr wird es wieder mehrere Vertreter geben, die ihr eigenes Special zur neuen Spielzeit veröffentlichen. Aber wann kommen die Bundesliga-Sonderhefte 2025/26 von Kicker, Sport Bild und Co.?

Wann kommen die Bundesliga-Sonderhefte 2025/2026 von Kicker & Co.?

Der Spielplan für die kommende Bundesliga-Saison wird am Freitag, 27. Juni 2025, von der DFL veröffentlicht. Im DFB-Pokal stehen alle Teilnehmer fest und die Auslosung findet am 15. Juni statt. Der Bundesliga-Auftakt ist am 22. August, im Unterhaus geht es bereits 1. August 2025 los. Die Rahmenbedingungen für die kommende Bundesliga-Saison stehen und die Manager feilen in der Sommerpause an ihren Kadern.

Anzeige

Zu einer Tradition unter vielen Fußball-Fans gehört das rote Sonderheft von Kicker mit allen Kadern und Transfers des Sommers. Einen konkreten Start-Termin für das rote Bundesliga-Sonderheft 2025/26 vom Kicker gibt es noch nicht. Es wird im Juli erscheinen. Im vergangenen Jahr gab es das Sonderheft ab Freitag, den 2. August im Handel. Vermutlich wird das Sonderheft 2025 also Ende Juli erscheinen. Auch in diesem Jahr gibt es sicherlich wieder die kultige Stecktabelle für die ersten drei Profiligen Deutschlands im gewohnt roten Heft. Dann startet auch wieder das beliebte Manager-Spiel auf der Webseite. Das Heft kostete im Sommer 2023 6,50 Euro, der Preis im letzten Jahr auf 6,90 Euro angehoben. Wie teuer es in diesem Jahr wird, ist noch nicht bekannt.

Auch in diesem Jahr wird die Redaktion des Kult-Magazins 11 Freunde die kommende Bundesliga-Saison mit einem Sonderheft zelebrieren. Dabei wird jedoch keine Sonderausgabe erscheinen, stattdessen dreht sich das reguläre Monatsheft um den Start der deutschen Fußball-Saison. Die Bundesliga-Specials erscheinen in der Vergangenheit im Juli und auch in diesem Jahr ist mit der August-Ausgabe, die am 29. Juli erschienen wird, mit allen Informationen zur nächsten Bundesliga-Saison zu rechnen. In den vergangenen Jahren vermischte man auf der Titelseite Popkultur und Bundesliga-Fußball. Auch 2024 hat man auf ein umgewandeltes Filmmotiv zurückgegriffen. Das Cover zeigt Meister-Trainer Xabi Alonso, der von einem Hai mit Zähnen im Stile des Bayer-München-Logos bedroht wird. Das Bundesliga-Sonderheft von 11 Freunde gibt es im Kiosk sowie in digitaler Form im Google Play Store und iTunes-Store.

© Jörg Schüler/Getty Images

Anzeige

Wann kommen die Bundesliga Sonderhefte 2025/2026? Kicker, Sport Bild, 11 Freunde und Co.

Transfers, die nach Redaktionsschluss durchgeführt werden, werden in einer Kicker-Ausgabe Anfang September nachgereicht, sodass ihr up-to-date bleibt, was die Teams für die Hinrunde angeht. In den letzten Jahren gab es immer einen Code für die E-Paper-Version des Sonderhefts.

Auch Sport Bild veröffentlicht seit geraumer Zeit ein Sonderheft zur Bundesliga-Saison. Neben dem Kicker gibt es auch jährlich das Sport Bild-Bundesliga-Sonderheft. Wie auch in den vergangenen Jahren wird es hier vermutlich keine Mannschaftsfotos, sondern lediglich Portrait-Bilder der einzelnen Spieler geben. Wechselt ein Spieler nach Redaktionsschluss, wird es in einer wöchentlichen Sport Bild-Ausgabe wieder Sonderseiten geben, aus denen ihr aktuelle Spielerköpfe ausschneiden und in das Sonderheft einkleben könnt. Das Sport-Bild-Sonderheft wird ebenfalls Ende Juli erscheinen. Die wöchentlichen Sport-Bild-Ausgaben sowie die Sonderhefte sind auch in der Zeitschriften-Flatrate von Readly enthalten (Sonderhefte bei Readly ansehen).

Anzeige

Wer das Heft in digitaler Form haben möchte, findet das Sport-Bild-Magazin inklusive der Sonderhefte im Readly-Abo. Hier bezahlt ihr einmal monatlich eine Gebühr und habt Zugriff auf zahlreiche verschiedene Zeitschriftenausgaben. Im ersten Monat gibt es den Zugang für 0,99 Euro, sodass ihr hier besonders günstig ins Sonderheft reinschauen könnt.

Dort gibt es nicht nur das Heft zur Bundesliga-Saison 2025/26, sondern auch ältere Ausgaben. So könnt ihr euch noch einmal anschauen, wie der letzte Schalke-Kader in der ersten Liga ausgesehen hat oder wer 2018 im Bayern-Dress gespielt hat.

Transfermarkt.de hat sein Sonderheft immer erst nach Schließen des Transferfensters im Sommer veröffentlicht. Hier müsst ihr somit am längsten auf die Veröffentlichung warten, habt dafür aber auch die aktuellsten und vollständige Kader im Heft abgedruckt. In den letzten Jahren gab es allerdings kein Heft mehr, sodass man auch für die Saison 2025/26 nicht mit einer gedruckten Ausgabe rechnen sollte.