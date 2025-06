Bundesliga-Saison 2025/26: Wer wird Deutscher Meister? Das sagt die KI

Die Fußball-Bundesliga-Saison ist vorbei. Bayern ist mal wieder Meister, der BVB blieb hinter den Erwartungen zurück. Fans müssen jetzt bis Ende August auf den Start der neuen Spielzeit warten. Wer wird in der Bundesliga-Saison 2025/26 Meister und wer steigt ab? ChatGPT wagt eine Prognose.

Fußball-Bundesliga 2025/26: Wer wird Meister, wer steigt ab?

Die nächste Spielzeit beginnt erst am 22. August 2025. Noch haben die Manager genügend Zeit, um Verstärkungen für ihre Teams zu holen. Die heiße Phase bei den Sommertransfers steht also noch an. Auf Basis des aktuellen Stands der Daten prognostiziert ChatGPT folgenden Saisonverlauf:

Platz Verein Prognose 1 FC Bayern München Titelverteidiger mit starker Kaderbreite und Ambitionen auf europäische Titel. 2 Borussia Dortmund Unter Niko Kovač stabilisiert, mit offensivem Potenzial und Champions-League-Erfahrung. 3 Eintracht Frankfurt Konstante Entwicklung unter Dino Toppmöller, mit Fokus auf internationale Wettbewerbe. 4 VfB Stuttgart Junge, dynamische Mannschaft mit Potenzial, wenn sie die Doppelbelastung meistert. 5 RB Leipzig Talentierter Kader, jedoch mit Herausforderungen in der Konstanz. 6 SC Freiburg Solide Teamleistung, bekannt für taktische Disziplin und Nachwuchsförderung. 7 Bayer 04 Leverkusen Möglicher Umbruch durch Abgänge von Schlüsselspielern wie Florian Wirtz. 8 1. FSV Mainz 05 Starkes Kollektiv, das für Überraschungen sorgen kann. 9 Werder Bremen Stabile Leistungen, jedoch mit begrenztem Potenzial für höhere Platzierungen. 10 Borussia Mönchengladbach Talentierter Kader, aber inkonstante Saisonleistungen. 11 VfL Wolfsburg Defensiv solide, jedoch mit offensiven Schwächen. 12 1. FC Union Berlin Kämpferisches Team, das sich im Mittelfeld etabliert. 13 FC Augsburg Klassischer Abstiegskandidat, der sich erneut behauptet. 14 1. FC Köln Rückkehrer mit solider Basis, aber ohne große Ambitionen. 15 Hamburger SV Nach dem Aufstieg Fokus auf Klassenerhalt, jedoch mit Herausforderungen. 16 TSG Hoffenheim Schwierige Saison, Relegationsplatz wahrscheinlich. 17 FC St. Pauli Schwierigkeiten, sich in der Liga zu behaupten. 18 1. FC Heidenheim Knapper Klassenerhalt in der Vorsaison, aber erneuter Abstieg wahrscheinlich.

So schätzt ChatGPT die Bundesliga-Saison 2025/26 ein

Mit dem Fokus auf die Verpflichtung von Florian Wirtz strebt der FC Bayern auch in der nächsten Saison nicht nur eine nationale, sondern auch europäische Dominanz an. Bei Borussia Dortmund hat die Verpflichtung von Niko Kovač dem Team neue Impulse gegeben. Die beeindruckende Aufholjagd in der Rückrunde der Saison 2024/25 zeigt das Potenzial für eine starke kommende Saison. Abgeschlagen ist Bayer 04 Leverkusen, das noch in der Saison 2023/24 souveräner Meister war.

Hier sieht ChatGPT vor allem den Verlust von Schlüsselspieler Florian Wirtz und Trainer Xabi Alonso als Indikator für eine weniger erfolgreiche Saison. Auch dem Hamburger SV prophezeit die Künstliche Intelligenz nach dem Aufstieg eine harte Saison, nach der sich die Mannschaft nur knapp vor dem Abstieg retten kann. Am Ende kommt vermutlich alles anders und wir werden zumindest im Kampf um die Champions-League-Plätze und gegen den Abstieg wieder spannende Phasen in der Saison erleben. Das Auftaktspiel für die Bundesliga-Saison 2025/26 findet am 22. August 2025 statt. Der Spielplan wird Ende Juni bekanntgegeben und der finale Spieltag wird am 16. Mai 2026 ausgetragen. Zur Vorbereitung wird es auch in diesem Sommer wieder Sonderhefte von Kicker und Co. geben.