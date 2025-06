Fußball heute Deutschland vs. Portugal: Übertragung im TV & Live-Stream

Heute Abend, am Mittwoch, den 4. Juni 2025, geht es in das Halbfinale der UEFA Nations League. Deutschland trifft dabei auf Portugal. Wo kann man das Länderspiel zwischen Deutschland und Portugal im Live-Stream und TV sehen?

Für die Live-Übertragung des DFB-Länderspiels am Mittwoch benötigen Fußball-Fans kein Abonnement. Das ZDF zeigt die Partie im Live-Stream und TV kostenlos. Hier geht es zur Online-Übertragung.

Deutschland vs. Portugal im Live-Stream und TV – wer überträgt das Länderspiel heute?

Wo wird das Deutschland-Spiel heute übertragen?

Das ZDF zeigt das Deutschland-Spiel heute live im Fernsehen. Wann geht die Übertragung los? Der Fußballabend im ZDF beginnt um 19:25 Uhr. Der Anstoß erfolgt um 21:00 Uhr.

Der Fußballabend im ZDF beginnt um 19:25 Uhr. Der Anstoß erfolgt um 21:00 Uhr. Gibt es einen kostenlosen Live-Stream? Das Programm von ZDF steht kostenlos zum Abruf im Browser sowie über die Apps des Fernsehsenders bereit (für Android und iOS herunterladen).

Wer kommentiert heute Abend? Oliver Schmidt kommentiet das Länderspiel zwischen Deutschland und Portugal bei ZDF. Jochen Breyer führt durch den Fußballabend. An seiner Seite stehen die Experten Friederike Komp, Christoph Kramer und Per Mertesacker.

Neben ZDF wird auch der Sport-Streaming-Dienst DAZN live vom Nations-League-Halbfinale berichten. Dort könnt ihr das Spiel mit einem kostenpflichtigen DAZN-Abo live verfolgen. Derzeit bekommt man den Zugang für 9,99 Euro monatlich. Damit kann man ab der nächsten Saison auch die Bundesliga-Konferenz am Samstag sehen. Beim Streaming-Dienst wird Mario Rieker kommentieren. Laura Wontorra ist Moderatorin und hat den ehemaligen Nationalspieler Michael Ballack an ihrer Seite. DAZN wird zudem das zweite Halbfinalspiel morgen zwischen Frankreich und Spanien im Live-Stream zeigen. „Das Erste“ überträgt das zweite Halbfinale morgen ebenfalls im Free-TV.

Deutschland vs. Portugal: Aufstellungen

Ausgetragen wird das Halbfinalspiel zwischen Deutschland und Portugal in der Münchener Allianz-Arena. Schiedsrichter ist Tomaz Klancnik aus Slowenien. Das könnten die Startaufstellungen heute Abend sein:

Deutschland : ter Stegen - Kimmich, Tah, Anton, Mittelstädt - P. Groß, Goretzka - L. Sané, Wirtz, Gnabry - Woltemade

: ter Stegen - Kimmich, Tah, Anton, Mittelstädt - P. Groß, Goretzka - L. Sané, Wirtz, Gnabry - Woltemade Portugal: Diogo Costa - Diogo Dalot, Ruben Dias, Goncalo Inacio, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha - Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao - Cristiano Ronaldo

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat für die Final-Four in der Nations League zwei Debütanten nominiert. So bekommen Nick Woltemade (VfB Stuttgart) und Tom Bischof (TSG Hoffenheim) die Chance auf ihr erstes Länderspiel.

Das Endspiel der UEFA Nations League findet am kommenden Sonntag, den 8. Juni 2025, um 21:00 Uhr in München statt. Dort spielen die beiden Sieger aus den Spielen zwischen Deutschland und Portugal (heute) sowie Frankreich und Spanien (morgen). Die beiden Verlierer treten am Sonntag ab 15:00 Uhr zum Spiel um Platz 3 an.

Deutschland gegen Portugal: Nations League-Übertragung live im TV

Beide Fußball-Nationen traten bereits 19 Mal gegeneinander an. Deutschland konnte sich 11 Mal den Sieg sicher, Portugal ging dreimal als Sieger vom Platz. Das letzte Aufeinandertreffen gab es im Rahmen der Gruppenphase bei der Europameisterschaft 2021. Dort siegte der DFB nach einem zwischenzeitlichen Rückstand mit 4:2. Beide Teams streben den Einzug ins Finale der Nations League an. Deutschland möchte vor heimischem Publikum den ersten Titel seit dem Confed-Cup-Gewinn 2017 erringen. Portugal, angeführt von Cristiano Ronaldo, der mit 40 Jahren immer noch eine zentrale Rolle spielt, hofft auf den zweiten Nations-League-Titel nach 2019.

Der DFB setzte sich in der Gruppenphase als Tabellenerster gegen Niederlande, Ungarn und Bosnien-Herzegowina durch. Im Viertelfinale besiegte der DFB Italien mit 2:1 und 3:3. Portugal schaltete in der ersten K.o.-Runde Dänemark nach einem 5:2 in der Verlängerung aus. In der Gruppenphase ließ man Kroatien, Schottland und Polen hinter sich.