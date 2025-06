ARD und ZDF ändern TV-Programm komplett – Zuschauer müssen mit vielen Ausfällen rechnen

König Fußball wirbelt im Juli das Programm der öffentlich-rechtlichen Sender gehörig auf – ganz zum Leidwesen von Krimi- und Quiz-Fans.

UEFA Frauen-EM übernimmt im Juli das Programm

Im Juli übertragen ARD und ZDF alle 31 Spiele der Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Da die sportlichen Auseinandersetzungen reichlich Sendeplatz brauchen, fallen zwischen dem 02. Juli und dem 27. Juli 2025 zahlreiche Sendungen, Shows und Formate aus. Davon betroffen sind vor allem Fans von SOKO, Aktenzeichen XY und Gefragt – Gejagt.

Je nachdem, wie erfolgreich die deutsche Nationalelf während der UEFA Frauen-EM ist, wird es im Juli auch noch weitere Änderungen geben. Folgende Termine sind aber bereits gesetzt:

Freitag, 04. Juli: Deutschland – Polen (21 Uhr in der ARD)

Dienstag, 08. Juli: Deutschland – Dänemark (18 Uhr in der ARD)

Samstag, 12. Juli: Deutschland – Schweden (21 Uhr im ZDF)

Da die Spiele der Fußball-Europameisterschaft Abends stattfinden, fallen vor allem Sendungen um 18 Uhr beziehungsweise 21 Uhr aus. Bei der beliebten Krimi-Reihe SOKO ist das zum Beispiel an folgenden Tagen der Fall:

03. Juli: SOKO Stuttgart (Donnerstag)

05. Juli: SOKO München (Samstag)

07. Juli: SOKO Potsdam (Montag)

09. Juli: SOKO Wismar (Mittwoch)

Auch bei der Quizsendung Gefragt – Gejagt fallen mehrere Folgen im Juli aus:

02. Juli: Gefragt – Gejagt (Mittwoch)

04. Juli: Gefragt – Gejagt (Freitag)

08. Juli: Gefragt – Gejagt (Dienstag)

Darüber hinaus werden die Matches auch diverse Sendeplätze einnehmen, die für gewöhnlich Spielfilmen, Krimis und dem ZDF-Herzkino vorbehalten sind. Am 09. Juli fällt auch eine Sendung Aktenzeichen XY... Ungelöst aus.

Das müsst ihr über die UEFA Frauen-EM 2025 wissen

Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2025 findet dieses Jahr in der Schweiz statt und wird zwischen 16 Nationen ausgetragen. Zu den diesjährigen Favoriten auf den Titel gehören die spanischen Damen, die auch amtierender Weltmeister sind und die Engländerinnen, die 2022 Europameister wurden.

Aber auch Deutschland und Frankreich werden von den Analysten hohe Chancen ausgerechnet. Wer am Ende gewinnt, wird sich also zeigen. Los gehts am 02. Juli 2025 um 18 Uhr in der ARD, wenn Island gegen Finnland spielt.