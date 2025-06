ARD sorgt für Nachschub: 5,5 Millionen Menschen haben 2023 eingeschaltet – jetzt kommt die Fortsetzung

Mehr als 5,5 Millionen Menschen haben den ersten Film gesehen – jetzt bekommt der ARD-Hit eine Fortsetzung spendiert.

Krimi-Reihe Mordach feiert 2026 Comeback

Mit dem Krimizweiteiler Mordach – Tod in den Bergen hat die ARD Ende 2023 einen echten Hit gelandet. Allein der erste Teil erreichte bei seiner Erstausstrahlung mehr als 5,5 Millionen Zuschauer. Dazu kommen etliche Millionen Aufrufe über das Streaming in der ARD-Mediathek.

Jetzt erhält der Krimi-Hit eine Fortsetzung: Mordach – Jagd in den Bergen. Die Dreharbeiten laufen aktuell und es ist bereits klar, dass Schauspielerin Sarah Bauerett als Polizeichefin Toni Brandner zurückkehren wird. Auch zum Inhalt gibt es bereits erste Details: So wird in der Fortsetzung eine Gebirgsjägerin ermordet – gespielt von Ina Paule Klink.

Christoph Pellander, der Redaktionsleiter der ARD Degeto Film sagt dazu:

Das Publikum hat Mordach für sich entdeckt und wünscht sich mehr. Mit dem neuen Zweiteiler Mordach - Jagd in den Bergen setzen wir diesen Erfolg konsequent fort. Die Geschichte bleibt düster und komplex, die Figuren vielschichtig und überraschend. Wir wollen dem breiten Publikum erneut eine ebenso spannende wie atmosphärisch dichte Handlung bieten und freuen uns, das Format gemeinsam mit einem engagierten Team der UFA Fiction fortzusetzen (Quelle: Presseportal ).

Angekündigt ist Mordach – Jagd in den Bergen für 2026. Die Erstausstrahlung erfolgt dabei abermals im Ersten. Später wird der Film auch wieder über die ARD-Mediathek abrufbar sein. Apropos, wer den Vorgänger verpasst hat, der kann sich Mordach – Tod in den Bergen nach wie vor kostenlos in der Mediathek ansehen – hier gehts direkt zum ersten Teil. Da die beiden Parts ab 12 freigegeben sind, ist auch keine Anmeldung oder Altersverifizierung notwendig.

Krimis sind ein Dauerbrenner bei ARD und ZDF

Der Erfolg von Mordach ist ein weiterer Beweis dafür, dass das Krimi-Genre nach wie vor ein Publikumsmagnet ist. Beliebte Formate wie Tatort, Polizeiruf 110 und die Donnerstags-Krimis erreichen regelmäßig hohe Einschaltquoten.

Dabei überzeugt vor allem die Mischung aus Spannung und regionalem Flair. Im Fall von Mordach erfreuen sich viele Zuschauer besonders an den Naturaufnahmen. Offiziell liegt der fiktive Ort Mordach zwar in Bayern, gedreht wurde aber überwiegend in Südtirol.