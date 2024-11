Nummer 1 auf Netflix: Deutsches Dexter begeistert Serienfans

Mit Achtsam Morden hat es eine deutsche Serie auf den Spitzplatz bei Netflix geschafft. Den Trailer zur Serie könnt ihr euch oben ansehen.

Achtsam Morden krallt sich die Netflix-Krone

Wer die blutige Kult-Serie Dexter liebt, der sollte sich Achtsam Morden auf den Merkzettel setzen. Die neue Serie dominiert aktuell die Netflix-Charts und ist auch darüber hinaus eine der gefragtesten Serien in der deutschen Streaming-Landschaft. Da ziehen sogar The Penguin (WOW) und Agatha All Along (Disney+) den Kürzeren. (Quelle: JustWatch).

Anzeige

Die deutsche Serie Achtsam Morden handelt von einem Anwalt (Tom Schilling), der das Gesetz in die eigene Hand nimmt und Verbrecher einfach verschwinden lässt. Die Parallelen zum Serien-Hit Dexter sind also unverkennbar.

Anzeige

Wer also jetzt Blut geleckt hat, der kann sich die acht Folgen seit dem 31. Oktober auf Netflix ansehen. Und wer sich vorab ein Bild machen will, für denjenigen haben wir ganz oben den offiziellen Trailer eingebettet.

Übrigens: Achtsam Morden basiert auf der gleichnamigen Roman-Reihe von Autor und Rechtsanwalt Karsten Dusse. 2024 erschien mit Achtsam morden durch bewusste Ernährung der bereits fünfte Band der beliebten Reihe.

Schauspieler Tom Schilling wird in der Netflix-Serie zum Mörder. (© Netflix)

Anzeige

Die deutsche Presse liebt Achtsam Morden

International bekommt die deutsche Serie kaum Aufmerksamkeit, so gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine Rezensionen auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes zu Murder Mindfully, wie die Produktion auch genannt wird.

Die deutsche Presse hingegen feiert den Netflix-Hit. DWDL bezeichnet die Serie als clever, brachial und amüsant. Der Stern lobt indessen den schlagfertigen Witz der Serie und garantiert allen Zuschauern gute Unterhaltung.

Apropos Zuschauer, auf IMDb hält Achtsam Morden einen soliden Score von 7,4 von 10 möglichen Punkten.

Unser Kollege Peter hat die Serie ebenfalls gesehen und das ist sein Fazit: