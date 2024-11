Weltweiter Netflix-Hit: 83 Länder lieben diese geniale Serie

Die Netflix-Serie The Lincoln Lawyer ist ein globaler Mega-Erfolg. In mehr als 80 Ländern hat es die Serie in die Top 10 von Netflix geschafft. Ganz oben könnt ihr euch den offiziellen Trailer ansehen.

The Lincoln Lawyer erobert Streaming-Charts

Die Netflix-Community bekommt offenbar nicht genug von der Serie The Lincoln Lawyer. Vor Kurzem ist die dritte Staffel auf dem Streaming-Anbieter erschienen und zieht ein weiteres Mal Millionen Haushalte in über 80 Ländern in ihren Bann. Laut Netflix wurde die neue Staffel mehr als 72 Millionen Stunden lang gestreamt, was The Lincoln Lawyer zu einer der beliebtesten Serien des Jahres macht (Quelle: Netflix).

Der Erfolg der dritten Staffel hat sogar die erste Season wieder in die Charts katapultiert. Fans der Serie können also mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass Netflix in naher Zukunft eine vierte Staffel bestellt, die dann aller Voraussicht nach 2025 an den Start gehen wird.

Falls die Serie ganz neu für euch ist: The Lincoln Laywer handelt von einem Anwalt, der nach dem Überwinden einer Schmerzmittelsucht eine Anwaltskanzlei in Los Angeles übernimmt und sich überwiegend von seinem Auto aus, einem Lincoln, um seine Mandanten und Fälle kümmert.

Anwalt Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) kämpft vor Gericht um jeden Fall. (© Netflix)

Kritiker und Publikum lieben die Netflix-Serie

Bei der internationalen Presse kommt die Netflix-Serie auffallend gut an. Schon die erste Staffel konnte 80 Prozent aller Kritiker überzeugen. Season 3 hält sogar einen perfekten Score von 100 Prozent Zufriedenheit. Die Serie wird den Reviews nach also mit jeder Staffel besser und besser. Das Publikum ist ebenfalls schwer angetan und vergibt ähnliche Werte (Quelle: Rotten Tomatoes).

Die Serie basiert übrigens auf dem Roman Der Mandant von Michael Connelly und wurde 2011 mit Oscar-Preisträger Matthew McConaughey (True Detective) sogar verfilmt. Falls ihr euch für den Film interessiert: Dieser ist über den Amazon-Prime-Channel Filmtastic abrufbar.

