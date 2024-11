94 % sind begeistert: Blutiger Netflix-Film erobert Streaming-Charts

Der blutige Netflix-Streifen Sisu erfreut sich auf Netflix großer Beliebtheit. Und auch darüber hinaus erhält der Film überschwängliche Kritiken. Den offiziellen Trailer könnt ihr euch oben ansehen.

Brutaler Actionfilm Sisu erobert Netflix-Charts

Der blutige Action-Kracher Sisu ist die neue Nummer 1 auf Netflix. In dem brutalen Film metzelt ein finnischer Soldat zahlreiche Nazis während des Zweiten Weltkriegs nieder. Die überzogene Präsentation hat schon 2022 als der Film in den Kinos erschien, zahlreiche Kritiker begeistert. Nun hat Netflix den Film vor Kurzem ins Programm aufgenommen:

Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes sind 94 Prozent aller Pressestimmen zu Sisu positiv. Und auch beim Publikum kommt das blutige Treiben ziemlich gut an: Demnach würden 88 Prozent aller Zuschauer den Film weiterempfehlen (Quelle: Rotten Tomatoes).

Wer allerdings ein historisch akkurates Werk erwartet oder besonders viel Realismus schätzt, der sollte von Sisu eventuell Abstand nehmen. Der finnische Film schlägt in eine ähnliche Kerbe wie Tarantinos Inglourious Basterds. Oder wie das Wall Street Journal es beschreibt:

Tretet vor, ihr alle, die ihr gerne seht, wie Bösewichte auf ekelhafte und doch kreative Art und Weise getötet werden, ohne Zeit mit ausgefallenen Storylines zu verschwenden. (Quelle: The Wall Street Journal

Sisu will also in erster Linie unterhalten und nutzt dafür kreative Möglichkeiten des Tötens. Überzeugt euch mit dem oben eingebundenen Trailer am besten selbst davon!

Der finnische Soldat Aatami hat den Ruf unsterblich zu sein. (© Nordisk Film)

Für Fans von Sisu und Inglourious Basterds

Apropos Tarantino und Sisu, auf Netflix ist 2023 noch ein weiterer Film erschienen, der recht ähnlich geartet ist: Blood & Gold.

Auch hier dreht sich alles darum, Nazis während des Zweiten Weltkriegs spektakulär um die Ecke zu bringen. Wer also an Sisu Gefallen findet, der kann diesen Film direkt im Anschluss hinterherschieben.

