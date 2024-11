Spider-Man vs. Batman: 2026 kracht es zwischen den beiden Comic-Legenden

Spider-Man 4 wird aller Voraussicht nach im Sommer 2026 erscheinen. Das geht aus einem Bericht von IGN hervor. Damit startet der Marvel-Blockbuster einige Wochen vor DC-Rivale The Batman Part 2.

Spider-Man 4 erscheint im Sommer 2026

Für Marvel-Fans wird 2026 ein echtes Knaller-Jahr! Erst erscheint am 29. April 2026 Avengers 5: Doomsday im Kino und gut drei Monate später folgt dann Spider-Man 4 mit Superstar Tom Holland.

Laut dem News-Portal IGN soll der vierte Teil, der aktuell noch keinen richtigen Titel hat, am 24. Juli 2026 erscheinen (Quelle: IGN). Es geistern aber bereits erste Gerüchte im Netz umher, dass der neue Spider-Man-Film den Zusatz King in Black tragen wird, was ein direkter Verweis auf Comic-Schurke Knull ist. Das würde auch durchaus Sinn ergeben, immerhin wurde der dunkle Gott erst vor Kurzem in Venom: The Last Dance vorgestellt.

Aber wie gesagt: Das sind bisher nur Gerüchte und handfeste Informationen wird es vermutlich erst im Laufe des nächsten Jahres geben. Eine gewisse Skepsis ist also vorerst angebracht.

Marvel-Rivale DC setzt auf den dunklen Ritter

Besonders pikant ist aber, dass einige Wochen nach Spider-Man 4 die Fortsetzung The Batman Part 2 in den Kinos starten wird – geplanter Release ist der 01. Oktober 2026. Es kommt also indirekt zum großen Clash der beiden Kultfiguren, denn immerhin ist Spider-Man die beliebteste Figur von Marvel, während Batman der beliebteste Held von DC ist.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass die beiden Comic-Legenden im Kino einen Kampf austragen. Schon 2012 war das der Fall. Damals lief The Dark Knight Rises zusammen mit The Amazing Spider-Man im Kino. Gemessen am Box-Office-Ergebnis war Batman seinerzeit der klare Sieger.

Wobei 2026 Avengers 5: Doomsday vermutlich der Film mit dem höchsten Einspielergebnis sein wird. Immerhin haben die bisherigen Avengers-Filme stets die Milliarde geknackt. Avengers: Endgame hat es 2019 sogar auf schwindelerregende 2,8 Milliarden US-Dollar gebracht.

