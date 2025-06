Trauriger Anlass: ARD ändert spontan das Programm, um Abschied zu nehmen

Der Freitageband gehört heute einer echten TV-Legende: Der rbb nimmt Abschied von Fernsehmoderator Ulli Zelle.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der rbb verabschiedet sich mit Sondersendung

Der legendäre Reporter und Fernsehmoderator Ulli Zelle geht nach 40 Jahren in den Ruhestand. Aus diesem Grund verabschiedet sich der rbb heute Abend mit einer Sondersendung von dem Mann, der lange Zeit das Gesicht des Heimatjournals war. Das Special „Mach’s gut, Ulli – 40 Jahre Reporterlegende“ startet am 06. Juni um 20:15 Uhr im rbb.

Anzeige

Dass der ARD-Sender Zelle die Prime-Time widmet, zeugt von enormer Wertschätzung seiner Person gegenüber. Übrigens: Die Abschieds-Show ist schon jetzt in der ARD-Mediathek abrufbar. Dort kann sie dann auch gegebenenfalls nachgeholt werden.

Ulli Zelle war Jahrzehnte lang als Reporter und Fernsehmoderator tätig. (© Getty Images / Frank Hoensch / Kontributor)

Die Sondersendung wurde bereits im Mai vor rund 1.000 Zuschauern aufgenommen. Dabei waren auch prominente Gäste, wie zum Beispiel Berlins Ex-Bürgermeister Klaus Wowereit, die SPD-Politikerin Franziska Giffey oder die Sängerin Jocelyn B. Smith. Apropos Musik, für die musikalische Begleitung sorgte bei der Gala Zelles eigene Band: Ulli & die Grauen Zellen.

Anzeige

Falls ihr euch die Show für später aufhebt, dann hat Kollege Martin einen brandheißen TV-Tipp für euch. Auf ProSieben läuft nämlich zur selben Zeit ein genialer Sci-Fi-Film.

Das müsst ihr über Reporter Ulli Zelle wissen

Ulli Zelle begann seine Karriere in den 1980er Jahren beim Rundfunk der DDR. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands arbeitete er zunächst für den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). Seine Popularität stieg mit der Sendung „MDR um 4“, die er moderierte.

Besonders bekannt wurde Ulli Zelle durch seine Reportagen und Beiträge für das rbb Fernsehen, wo er seit Anfang der 2000er Jahre tätig war. Er präsentierte dort regelmäßig das Format „Zu Gast bei Ulli Zelle“, in dem er verschiedene Orte und Menschen in Berlin und Brandenburg besuchte. Seine einfühlsame Art und sein Interesse an den Geschichten der Menschen machten ihn zu einem beliebten TV-Gesicht in der Region.