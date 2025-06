„Wenn du ein Idiot wie ich bist, wirst du das lieben“: Diese Sitcom geht heute auf Netflix weiter

Für alle Fans des eher plumpen Humors, der sich am besten mit einem kühlen Getränk nach einem langen Arbeitstag genießen lässt, geht jetzt die passende Comedy-Serie weiter.

„Tires“ geht in die zweite Runde

Die eher unkonventionelle Serie „Tires“ geht am 5. Juni 2025 auf Netflix mit einer neuen Staffel weiter. Das bedeutet für alle Fans von etwas stumpfen Konversationen und den sich daraus ergebenden Situationen eine zweite Staffel voller Spaß und Lachen.

Deshalb lohnt sich die Comedy-Serie

Falls ihr Shane und Will schon durch die erste Staffel begleitet habt, dürft ihr damit rechnen, dass es in der zweiten Staffel genauso lustig zugeht. Der Satz „If you are an idiot like me, you’ll love this“, wie ihn ein IMDb-Nutzer in einer Rezension verwendet, ist dabei ziemlich treffend.

Die Workplace-Comedy ist voll von schrägem Humor und ungehobelten Dialogen. Sie trifft nicht jedermanns Geschmack und die Bewertungen gehen auseinander, jedoch ist sie für die unter euch, die gerne herzhaft lachen und dazu auch mal Lust auf leichtere Serien-Kost haben, bestimmt eine gute Wahl. Fans von „It’s always sunny Philadelphia“ oder „The Office“ sollte die Serie gefallen.

Darum geht’s in „Tires“

Die Serie spielt in der Autowerkstatt „Valley Forge Automative Center“. Die Werkstatt wird von Will (Steve Gerben) geführt – ein etwas nervöser, unerfahrener Manager, der stets bemüht ist, das Familienunternehmen irgendwie zu retten.

Shane (Shane Gillis), Wills Cousin, arbeitet auch in der Werkstatt. Er ist talentiert, jedoch ziemlich respektlos, womit er immer wieder für Furore sorgt. Die Geschichte dreht sich um diese zwei Figuren, die auf chaotische Weise versuchen, den Familienbetrieb aufrecht zu erhalten und zu verbessern.

Die zweite Staffel wird durch das Erscheinen von Shanes sehr wohlhabendem aber unreifen Vater geprägt sein. Shanes Vater Phil wird von Thomas Haden Church gespielt. Außer ihm werden noch einige weitere Gaststars auftreten.