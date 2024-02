Jussi-Adler-Olsen-Filme: Alle Krimi-Verfilmungen in der Übersicht

Seit 2007 sind die Bücher von Jussi Adler-Olsen aus den Regalen nicht wegzudenken. Wir zeigen euch die Filme nach den Krimis des Autors im Überblick.

Der dänische Autor Jussi Adler-Olsen hat bis heute rund 23 Millionen Bücher verkauft. Neben Kinderbüchern und Kurzgeschichten wie „Miese kleine Morde“ und „Das Versteck: Der Spalt von Lünen“ schreibt er Krimis über das Sonderdezernat Q, in dem Carl Mørck ermittelt. Aktuell besteht die Reihe aus neun Werken, von denen fünf verfilmt wurden. Welche Filme nach Jussi Adler-Olsen es gibt und wo ihr sie findet, lest ihr in diesem Artikel.

Krimis lesen ist gut – Krimis schauen ist besser.

Die Filme nach Jussi Adler-Olsen in der richtigen Reihenfolge

Bereits 1997 erschien der erste Thriller des Autors, „Das Alphabethaus“. Es sollte bis 2012 dauern, bis eine deutsche Fassung des Werkes erschien. In der Zwischenzeit war die Carl-Mørck-Reihe längst in der deutschsprachigen Welt angekommen und stand kurz vor ihrer ersten Filmveröffentlichung. Spezialermittler Carl Mørck wird dabei gespielt von Nikolaj Lie Kaas, sein Assistent Assad von Fares Fares. In „Erwartung – Der Marco-Effekt“, der 2022 in die Kinos kam, wurde der Ermittler neu besetzt und von Ulrich Thomsen verkörpert. Alle Filme in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung findet ihr in unserer Liste:

Jussi-Adler-Olsen-Filme: Die Buchvorlagen in der richtigen Reihenfolge

Von den neun bisher ins Deutsche übersetzten Werken der Carl-Mørck-Reihe wurden bereits fünf verfilmt. Es bleibt daher zu hoffen, dass es weiter geht und der sechste Teil, „Verheißung“, bald seinen Weg auf die Leinwand findet. Die Buchreihe ist aber noch längst nicht abgeschlossen. Im September 2022 erschien „The Shadow Murders“ für englischsprachige Leser*innen. Ein Datum der Veröffentlichung der deutschen Übersetzung ist bisher nicht bekannt (Stand: Februar 2024).

Mehr von Jussi Adler-Olsen

Wer von Adler-Olsen noch nicht genug bekommt, für den sind seine anderen Krimis ein guter Snack für zwischendurch. Mit „Das Washington-Dekret“ und „TAKEOVER. Und sie dankte den Göttern ...“ löst sich der Autor aus der Carl-Mørck-Reihe und sorgt für weitere erschreckende Geschichten, die ihr nicht verpassen solltet.

