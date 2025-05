Geheimtipp in iOS 18: So hilft das iPhone gegen Reisekrankheit

iOS 18 hilft gegen Übelkeit im Auto – und ihr habt es wahrscheinlich noch nie ausprobiert.

iPhone vs. Reisekrankheit: Apples geniales Feature in iOS 18 erklärt

Ihr sitzt als Beifahrer im Auto, wollt kurz Nachrichten auf dem iPhone checken oder durch Instagram scrollen – und plötzlich ist euch speiübel? Willkommen im Club. Was viele nicht wissen: Apple hat mit iOS 18 eine ziemlich clevere Funktion eingebaut, die genau dieses Problem lösen soll. Der Clou: animierte Punkte am Bildschirmrand, die sich ganz unauffällig bemerkbar machen – aber Großes bewirken können.

Die Funktion nennt sich „Fahrzeug-Bewegungshinweise“ – zugegeben, nicht der coolste Name. Aber was sie kann, ist dafür umso besser: Die kleinen, animierten Punkte zeigen die Bewegung des Fahrzeugs visuell an – ganz ohne eure eigentliche Aktivität auf dem iPhone zu stören. Das Ziel: Reisekrankheit lindern, die durch den typischen Sinnes-Konflikt zwischen Auge und Gleichgewichtssinn entsteht.

Das sinnvolle Feature im Einsatz:

Das Feature ist vor allem dann praktisch, wenn ihr im Auto, Bus oder Taxi sitzt und euch bei der Nutzung des iPhones plötzlich unwohl fühlt. Die Bewegungshinweise helfen eurem Gehirn, das Gesehene und das Gefühlte besser in Einklang zu bringen. Und ja – es funktioniert tatsächlich erstaunlich gut.

So aktiviert ihr den versteckten iOS-Trick

Apple hat das Ganze in den Bedienungshilfen versteckt – klar, denn ursprünglich ist es eine Funktion zur Barrierefreiheit. So kommt ihr hin:

Einstellungen öffnen

Bedienungshilfen > Bewegung antippen

Auf „Fahrzeug-Bewegungshinweise anzeigen“ tippen

Jetzt könnt ihr zwischen „Automatisch“, „Ein“ oder „Aus“ wählen

Tipp: Mit „Automatisch“ erkennt euer iPhone eigenständig, ob ihr euch in einem Fahrzeug befindet, und aktiviert die Punkte nur dann. Praktisch und unaufdringlich.

Noch schneller übers Kontrollzentrum

Wer es noch direkter mag: Über das Kontrollzentrum könnt ihr die Funktion ebenfalls ein- oder ausschalten. Einfach den Schalter für „Fahrzeug-Bewegungshinweise“ hinzufügen – und schon habt ihr den Anti-Übelkeits-Trick immer griffbereit.

Wichtige Warnung von Apple

Die Funktion ist nur für Beifahrer gedacht. Wer selbst am Steuer sitzt, sollte das iPhone natürlich nicht während der Fahrt bedienen – logisch. Apple weist ausdrücklich darauf hin, dass Ablenkung am Steuer gefährlich ist. Also bitte: Augen auf die Straße!