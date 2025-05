iPhone-Kamera: Ein Fingertipp, der eure Videos deutlich aufwertet

Was wie Magie aussieht, ist eigentlich nur eine versteckte Geste in der Kamera-App.

Schluss mit Sprüngen: So gelingt stufenloses Zoomen auf dem iPhone

Wer mit dem iPhone Videos dreht, kennt das Problem: Beim Wechsel zwischen den Kameralinsen (Weitwinkel, Hauptlinse, Tele) springt das Bild merklich. Eleganz sieht anders aus. Doch genau hier versteckt sich ein cleveres Feature, das Apple-Nutzer kennen sollten – ein kleiner Fingertipp, der eure Videos plötzlich nach Kino aussehen lässt.

Normalerweise führt ein Wechsel der Kameras während einer Aufnahme zu sichtbaren Sprüngen – von stufenlos keine Spur. Dabei bietet iOS eine smarte Lösung, die nicht mal ein Menü braucht, sondern einfach euren Finger.

Wer den Aufnahmebutton gedrückt hält, kann mit ihm auch stufenlos zoomen. (© Screenshot GIGA)

So geht’s: Startet die Videoaufnahme in der Kamera-App, indem ihr den roten Auslöse-Button drückt und gedrückt haltet. Es ist übrigens dabei egal, ob ihr euch gerade im Foto- oder im Video-Modus befindet. Zieht ihr nun den Finger nach oben (in Richtung Bildmitte), beginnt das iPhone stufenlos zu zoomen. Kein Ruckeln, kein Sprung – einfach ein butterweicher Zoom-Effekt, wie man ihn sonst nur von Profi-Kameras kennt.

Zweite Möglichkeit: Das geheime Zoom-Rad in der iPhone-Kamera

Wer lieber noch präziser arbeitet, wird diese Methode lieben: Während einer laufenden Aufnahme tippt und haltet ihr einfach auf das Symbol der gerade aktiven Linse (also zum Beispiel „1x“). Voilà – ein virtuelles Zoom-Rad erscheint. Jetzt könnt ihr durch Drehen stufenlos zwischen den Zoomstufen wechseln, ganz ohne harte Übergänge.

Und so schaut es aus, das gut versteckte Zoomrad im iPhone. (© Screenshot GIGA)

Das funktioniert übrigens nicht nur auf den neuesten iPhones, sondern auch auf älteren Modellen mit mehreren Linsen – also keine Ausrede mehr für ruckelige Videos.

Unterm Strich: Es sind diese versteckten Tricks, die das iPhone zur Lieblingskamera vieler Content-Creator machen. Kein teures Zubehör, keine App von Drittanbietern – nur eben ein Fingertipp, und eure Videos wirken sofort professioneller. Nun denn: Ausprobieren, staunen, und vielleicht den nächsten Insta-Clip mit einem butterweichen Zoom veredeln.