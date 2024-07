Premiere beim iPhone 16: Apple trifft richtungsweisende Entscheidung

Jedes Kind weiß doch, dass Apple das iPhone in China produzieren lässt. Dies ist zwar richtig, doch zu 100 Prozent trifft dies nicht mehr zu. Jetzt trifft Apple eine weitere Entscheidung in diese Richtung und geht mit dem iPhone 16 den nächsten Schritt.

Bereits jetzt nutzt Apple abseits chinesischer Fabriken auch Produktionskapazitäten im benachbarten Indien fürs iPhone. Die teuren und edlen Pro-Modelle kommen allerdings noch immer aus dem Reich der Mitte. Mit dem iPhone 16 soll sich dies ändern, wie ein neuer Bericht verrät. Apple will demnach nämlich auch das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max in Indien herstellen (Quelle: MoneyControl).

Anzeige

iPhone 16 „Made in India“: Erstmals auch Pro-Modelle dabei

Ein kurzer Blick zurück. Vor sieben Jahren begann Apple mit der Produktion seiner Smartphones auch in Indien. Damals beschränkte man sich ausschließlich aufs günstige iPhone SE. Schritt für Schritt wurden diese Kapazitäten erweitert. So produziert Apple auch das iPhone 13 und das iPhone 14 in Indien. Jedoch nicht vom Start weg, sondern immer erst einige Monate nach der eigentlichen Modellvorstellung.

Bisher kommt noch keines der Pro-Modell aus Indien – dies wird sich ändern:

iPhone 15: Das ist neu Abonniere uns

auf YouTube

Beim iPhone 15 und iPhone 15 Plus wartete Apple dann nicht mehr ab und startete die Produktion gleich vom ersten Tag. Nun erfolgt der nächste Schritt. Abseits vom iPhone 16 und iPhone 16 Plus sollen auch gleich die beiden Pro-Versionen in Indien gefertigt werden. Ort des Geschehens: Das Foxconn-Werk in Sriperumbudur (Tamil Nadu).

Anzeige

Der Grund für diese Entscheidung ist klar nachvollziehbar. Apple möchte seine Lieferkette diversifizieren und baut deshalb die Kapazitäten in Indien aus. Schließlich möchte man sich vom Reich der Mitte emanzipieren und so aktive Risikominimierung betreiben. Aktuell stammen nur 14 Prozent aller iPhones aus Indien. In Zukunft soll jedoch jedes vierte iPhone aus Indien kommen.

Anzeige

Apple hofft auf Absatzwachstum im Jahr 2024

Apple kann beim iPhone 16 auch jede Erweiterung der Produktionskapazitäten gut gebrauchen. Berichten zufolge will Apple noch in diesem Jahr bis zu 90 Millionen Stück herstellen – eine Steigerung von robusten 10 Prozent gegenüber dem iPhone 15.

Apple belässt es übrigens nicht nur beim iPhone. Gerüchte sprechen bereits von Plänen, neben den iPhones auch iPads und AirPods in Indien zu fertigen. Der Weg ist klar vorgezeichnet und eine zunehmende Abkehr von China ist gewollt.