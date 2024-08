iPhone 16: Heißes Datum fürs Apple-Event macht die Runde

So viel ist sicher: Das neue iPhone 16 wird bereits im September erwartet. Doch wann ist mit dem dazugehörigen Apple-Event zu rechnen, und zu welchem Zeitpunkt wird der iPhone-Hersteller darüber informieren? Gewissheit gibt es darüber noch nicht, sehr wohl aber eine realistische Annahme.

Apple-Event zum iPhone 16: Am 27. August wissen wir mehr

Die Kollegen von 9to5Mac schauen in die Glaskugel, analysieren die Daten der letzten Jahre und wagen eine Vorhersage zum bevorstehenden Apple-Event im September, bei dem das iPhone 16 das Licht der Welt erblicken soll.

Zuletzt war hierfür immer wieder Dienstag, der 10. September 2024, im Gespräch. Selbst das große „Apple-Orakel“ Mark Gurman legte sich kürzlich auf dieses Datum fest. Doch sicher können wir erst sein, wenn Apple die internationale Presse zum Event einlädt. Doch wann wird dies der Fall sein? Der Blick zurück auf Apples Ankündigungs-Taktik fürs September-Event verschafft ein wenig Aufklärung:

2023: Ankündigung am 29. August 2023 für den 12. September 2023

2022: Ankündigung am 24. August 2022 für den 7. September 2022

2021: Ankündigung am 7. September 2021 für den 14. September 2021

2020: Ankündigung am 8. September 2020 für den 15. September 2020

In den letzten zwei Jahren kündigte Apple die Veranstaltung immer großzügig zwei Wochen zuvor an, davor genügte dem Hersteller eine kurzfristige Einladung mit einer Frist von einer Woche. Bleibt sich Apple treu, dürfte Apple um den 27. August herum bezüglich des Events informieren. Anders formuliert: In gut zwei Wochen dürfte die Annahme der Gewissheit weichen.

Apples neue Produkte für den September

Doch was gibt es im September eigentlich zu sehen? Als sicher gelten alle vier Modelle des iPhone 16: die reguläre Variante, das iPhone 16 Plus, das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max. Ferner rechnen kann man mit der Apple Watch Series 10 und der Apple Watch Ultra 3.

Wahrscheinlich, wenn auch nicht sicher, ist die Vorstellung des iPads der 11. Generation und des iPad mini der 7. Generation. Eine neue Apple Watch SE könnte indes noch auf sich warten lassen. Neue Macs werden hingegen nicht vor Oktober beziehungsweise November erwartet – da wird es sicherlich noch nichts zu sehen geben.

Im letzten Jahr bekamen wir das iPhone 15 zu sehen:

