Unter 14 Euro bei Amazon: Der Pflichtkauf für iPhone- und Smartphone-Nutzer

Manche lieben sie, andere hassen sie – Selfie-Sticks für iPhones, Smartphones und Action-Kameras. Wir finden jedoch, bei diesem kurzzeitig günstigen Preis und einer solchen tollen Ausstattung wird das aktuelle Angebot bei Amazon zum Muss für jeden Handy-Fotografen.

Selfie-Stick für iPhone und Co. mit Fülllichtern zum Hammerpreis bei Amazon

Selfie-Stick mit Stativ-Funktion und zwei Fülllichtern Mit 5-Prozent-Produktcoupon (gültig bis 18. August beziehungsweise solange der Vorrat reicht) nur 13,29 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.08.2024 10:05 Uhr

Selfie-Sticks sind nicht ganz unumstritten, wer sich allerdings an die Regeln hält, bekommt mit einem solchen Gadget ein universelles Werkzeug für bessere Fotos und Videos mit iPhone und Smartphone. Der Selfie-Stick von Pnitri kann sogar noch mehr als vergleichbare Modelle und kostet für kurze Zeit nur 13,99 Euro bei Amazon. Wer jetzt noch den Coupon am Produkt aktiviert, spart weitere 70 Cent und zahlt am Ende nur 13,29 Euro (bei Amazon ansehen). Regulär zahlt ihr sonst knapp 25 Euro.

Leider wissen wir nicht, wie lange die Aktion gilt. Immerhin: Der Produktcoupon in Höhe von 5 Prozent läuft offiziell noch bis zum 18. August beziehungsweise solange der Vorrat reicht.

Der Stick und seine Vorzüge im Video:

Selfie-Stick von Pnitri mit Fülllichtern

Ein weiterer Tipp: Wer sich die Versandkosten bei Amazon sparen möchte, sollte am besten über ein Prime-Abo verfügen (30 Tage kostenlos testen). Alternativ weitere Produkte in einem Gesamtwert von mindestens 39 Euro mitbestellen.

Das Besondere am Pnitri Selfie-Stick ist nicht nur die stabile Ausführung und die maximale Länge von 114 Zentimetern. Am Stick könnt ihr nämlich wahlweise zwei aufladbare LED-Lichter zur Aufhellung anbringen. Für diese stehen jeweils drei Modi (Warmlicht, Tageslicht und weißes Licht) zur Verfügung. Für jeden der Modi lassen sich zudem zwei Helligkeitsstufen wählen, das macht letztlich 6 Optionen.

Wer damit ein wenig experimentiert, wird auch bei ungünstigen Lichtsituationen bessere Ergebnisse erzielen. Gewöhnliche Selfie-Sticks bieten nicht einen solchen Komfortgewinn.

Der Lieferumfang auf einem Blick. (© Amazon)

Auch lässt sich der Stick als Stativ verwenden, er muss also nicht ständig gehalten werden. Dazu passt die im Lieferumfang enthaltene Bluetooth-Fernbedienung. Funktioniert sowohl mit dem iPhone (ab iOS 5.1) als auch mit allen Android-Smartphones (ab Version 4.4).

Transportabel ist der Stick von Pnitri ebenfalls. Zusammengeklappt kommt er auf nur noch 21 Zentimeter und wiegt mit 213 Gramm auch nicht viel mehr als ein normales Smartphone heutzutage.

Blick auf Amazons Sternebewertungen

Stellt sich nur noch die Frage: Wie zufrieden sind die bisherigen Kundinnen und Kunden bei Amazon mit dem Stick? Über 5.000 von ihnen haben abgestimmt. Im Durchschnitt gibt es für das hilfreiche Gadget positive 4,4 von maximal 5 Sternen. Bei genauer Betrachtung sind 65 Prozent komplett überzeugt und geben direkt 5 Sterne.

Mit einem Punkt Abzug geben sich 21 Prozent der Käufer zufrieden. In der Summe sind also 86 Prozent ziemlich glücklich mit ihrer Kaufentscheidung. Tatsächlich kein Mist, sondern ein Pflichtkauf zum aktuellen Preis.