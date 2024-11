Neue Sneaker für iPhone-Nutzer: Adidas kann jetzt einpacken

Laufschuhe sind und bleiben im Trend. Abseits von Adidas, Nike oder Puma haben iPhone-Nutzer ab sofort eine weitere Alternative zur Auswahl. Ein Künstler verwandelt nämlich ausgerechnet Apples Laufschuh-Emoji in ein echtes Produkt – es kann ab sofort bestellt werden und ist gar nicht mal so unverschämt teuer.

Apples Schuh-Emoji wird für iPhone-Nutzer Realität

Nicht vom Apple-Emoji zu unterscheiden. (© Jose Wong)

Auf die Idee kam bisher noch niemand, doch der Künstler und Designer Jose Wong nahm sich tatsächlich das bekannte Laufschuh-Emoji von Apple zum Vorbild und machte daraus echte Sneaker für iPhone-Fans. Die heißen ganz minimalistisch „The Shoe 1“ und können ab sofort für knapp 220 US-Dollar in den gängigen Schuhgrößen 5 bis 12 bestellt werden (Quelle: josewongworld via 9to5Mac). Nicht gerade billig, aber auch nicht zu teuer. Viele Sneaker der bekannten Marken kosten bereits mehr.

Gefertigt werden die Schuhe aus vollnarbigem Nubukleder in Kombination mit atmungsaktivem Mesh. Die Zwischensohle und der Fersenbereich bestehen aus leichtem EVA-Schaum und einem Polyurethan-Rand. Erwähnenswert: Die Einlegesohlen zeigen einen Abdruck der inneren Komponenten eines iPhones, und der schicke Schuhkarton ist sichtlich von Apples Verpackungsdesign inspiriert.

Verpackung im Apple-Design. (© Jose Wong)

Wer die Schuhe bestellt, muss derzeit mit einer Belieferung innerhalb einer Woche rechnen, so der Designer. Doch aufgepasst: Alle Verkäufe sind endgültig, und es gibt keine Rückerstattung.

Apples Vorbild: New Balance 574

Euch kommt der Schuh sichtlich vertraut vor? Dies dürfte am Ursprung des Apple-Emojis liegen. Der iPhone-Hersteller ließ sich offensichtlich vom berühmten New Balance 574 inspirieren (bei Amazon ansehen). Jenen Schuhen, die Apple-Mitbegründer Steve Jobs oftmals in der Öffentlichkeit trug und die neben der Levi's 501-Jeans, dem Rollkragenpullover und der Lunor-Brille zu seinen Markenzeichen wurden.

Das Emoji und damit auch der echte Schuh von Jose Wong verfügen aber nachvollziehbarerweise nicht über das New-Balance-Logo. Stattdessen zieren die Sneaker zwei parallele Streifen, was wiederum als ironische Anspielung auf die berühmten drei Streifen von Adidas interpretiert werden kann.

Die Vorliebe von Steve Jobs für New Balance war legendär:

Apples Huldigung an Steve Jobs

