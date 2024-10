Keine 16 Euro bei Amazon: Pflichtkauf für iPhone-Nutzer mit Ansprüchen

Apple selbst legt schon lange keins mehr bei. Wer sein iPhone schnellstmöglich aufladen möchte, kommt um ein geeignetes USB-C-Netzteil aber nicht herum. Teuer muss dieses nicht sein, wie ein aktuelles Angebot bei Amazon beweist. Nur für kurze Zeit erhaltet ihr nämlich ein ausgezeichnetes Modell viel günstiger.

iPhone-Ladegerät mit 35 Watt zum Schnäppchenpreis bei Amazon

UGREEN Nexode USB-C-Ladegerät 35W Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2024 15:03 Uhr

Wer ein aktuelles iPhone schneller laden möchte, benötigt ein leistungsstarkes Netzteil. In jedem Fall einen Blick wert ist das Ugreen Nexode USB-C-Ladegerät mit 35 Watt. Es kostet bei Amazon regulär knapp 20 Euro, ist gegenwärtig aber für kurze Zeit für nur 15,99 Euro zu bekommen – wahlweise in Blau, Schwarz oder Weiß (bei Amazon anschauen).

Wie lange das Angebot gilt, ist uns nicht bekannt. Im Zweifelsfall sollte mit der Bestellung nicht gewartet werden. Kleiner Tipp: Wer ein Amazon-Prime-Abo hat, zahlt keine Versandkosten (30 Tage kostenlos testen). Alternativ bestellt man noch weitere Artikel im Gesamtwert von mindestens 39 Euro, auch dann stellt Amazon keine Versandgebühren in Rechnung.

Mit 35 Watt empfiehlt sich das hier beworbene Netzteil von Ugreen nicht nur, aber vor allem für Nutzerinnen und Nutzer eines iPhone 16. Dieses lädt bekanntlich etwas schneller als der Vorgänger. Die maximale Ladegeschwindigkeit holt man mit einem solchen 35-Watt-Netzteil heraus, wie jüngste Tests bewiesen. Natürlich ist das Ladegerät auch kompatibel zu allen anderen iPhones und Smartphones.

Das praktische Netzteil im kurzen Video:

Ugreen Nexode USB-C-Ladegerät mit 35 Watt

Dafür sorgt auch der zweite Ladeanschluss. Wahlweise steht nämlich ein USB-C- und ein USB-A-Anschluss zur Verfügung. Doch aufgepasst: Die Maximalleistung von 35 Watt steht nur am USB-C-Anschluss für geeignete Geräte wie eben ein iPhone 16, iPhone 15 oder iPhone 14 zur Verfügung. Lädt man dual, also gleichzeitig an beiden Ports, dann stehen jeweils maximal 25 Watt (USB-C) und 7,5 Watt (USB-A) zur Verfügung.

Mit den Abmessungen von 4,0 x 4,0 x 4,8 Zentimetern und einem Gewicht von nur 75 Gramm eignet sich das Ladegerät auch perfekt für die Reise – klein, leicht und kompakt.

Qualität zum Bruchteil des Apple-Preises

Den bisherigen Kundinnen und Kunden scheint es zu gefallen. Fast 800 haben schon ihre Meinung bei Amazon kundgetan. Im Durchschnitt vergeben die Nutzer 4,6 von maximal 5 Sternen. Ganze 78 Prozent sind sogar so zufrieden, dass sie die volle Punktzahl geben. Kurzum: Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Für den günstigen Preis gibt es also ordentliche Qualität. Für ein halbwegs vergleichbares Modell von Apple mit 30 Watt zahlt man übrigens fast 40 Euro. Einen solchen Aufpreis kann man sich beim aktuellen Angebot getrost sparen.