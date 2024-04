iPhone 17: Apple schlägt 2025 einen ungeahnten Weg ein

Das iPhone 16 ist noch nicht vorgestellt, da sorgt ein erstes Gerücht zum kommenden iPhone 17 schon für Konfusion. Ein renommierter Insider will nämlich erfahren haben, dass Apple ausgerechnet das Plus-Modell des übernächsten iPhones verkleinern möchte. Wie kann dies sein?

Gegenwärtig kommt im iPhone 15 Plus ein OLED-Bildschirm mit einer Diagonale von 6,7 Zoll zum Einsatz. Auch beim iPhone 16 Plus soll sich dies nicht ändern. Doch bereits im nächsten Jahr gilt diese Annahme nicht mehr.

iPhone 17 Plus: Apple will das Display schrumpfen

Der bekannte Insider und Branchenexperte Ross Young sagt nämlich für das iPhone 17 Plus eine Schrumpfkur voraus. Seinen Informationen zufolge will Apple im übernächsten Plus-Modell ein Display mit weniger als 6,7 Zoll verbauen (Quelle: MacRumors).

Die exakte Größe verrät der Experte aber nicht. Es gilt allein die Vorhersage eines kleineren Bildschirms. Damit dürfte dann wohl auch die generelle Größe des Handys ein Stück reduziert werden. Definitiv sollte das Gerücht ernst genommen werden, da Ross Young in der Vergangenheit oftmals richtig mit seinen Vorhersagen lag.

Noch besitzt das iPhone 15 Plus ein 6,7-Zoll-Display und einen großen Akku:

Für Apple wäre dies aber ein ungewöhnlicher Schritt. Zur Einordnung: Bei den Pro-Modellen des iPhone 16 werden bereits in diesem Jahr größere Bildschirme erwartet. Die sollen jeweils von 6,1 auf 6,3 und von 6,7 auf 6,9 Zoll anwachsen. Man hätte erwarten können, dass im Folgejahr die beiden Standardmodelle dann ebenfalls größere Bildschirm erhalten. Doch stattdessen schlägt Apple jetzt einen anderen Weg ein und verkleinert beim iPhone 17 Plus sogar noch das Display.

Zur Übersicht die aktuellen und zu erwartenden Bildschirmgrößen bis ins Jahr 2025:

iPhone 15: 6,1 Zoll

iPhone 16: 6,1 Zoll

iPhone 17: 6,1 Zoll

iPhone 15 Plus: 6,7 Zoll

iPhone 16 Plus: 6,7 Zoll

iPhone 17 Plus: kleiner als 6,7 Zoll

iPhone 15 Pro: 6,1 Zoll

iPhone 16 Pro: 6,3 Zoll

iPhone 17 Pro: 6,3 Zoll

iPhone 15 Pro Max: 6,7 Zoll

iPhone 16 Pro Max: 6,9 Zoll

iPhone 17 Pro Max: 6,9 Zoll

Apples Motivation derzeit unklar

Warum Apple die Displaygröße beim iPhone 17 Plus reduziert, bleibt uns bisher verborgen. Der Abstand zum Pro-Max-Modell kann es allein nicht sein, wird doch dieser bereits in diesem Jahr durch die Vergrößerung von 6,7 auf 6,9 Zoll beim Topmodell gewährleistet. Apples Beweggründe werden somit sicherlich in den nächsten Monaten noch häufig Gegenstand von Diskussionen sein.