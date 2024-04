Keine 18 Euro bei Amazon: Für iPhone-Nutzer, die wissen, was sie wollen

Kombinierte Ladestationen für iPhone, Apple Watch und AirPods existieren in unterschiedlichen Formen und Farben, meist sind die heutzutage kabellos. Wer aber dennoch lieber direkt mit Lightning laden möchte, der muss lange suchen. Bei Amazon haben wir nun die perfekte Station entdeckt – klein, mobil und dennoch ohne die Nachteile des kabellosen Ladens.

Zugegeben, kabelloses Laden per MagSafe mit dem iPhone ist schon praktisch. Doch es gibt auch Nachteile, beispielsweise Ladeverluste, geringere Ladegeschwindigkeit oder auch eine stärkere Hitzeentwicklung. Nicht wenige Nutzerinnen und Nutzer betanken ihr iPhone deshalb auch heutzutage lieber per Kabel, verzichten dann aber auf den Komfort einer Ladestation.

Bei Amazon: Lightning-Ladestation für iPhone, AirPods und Apple Watch

Müssen sie aber nicht, wie die schmucke Ladestation von Spguard bei Amazon beweist. Die lädt iPhone und AirPods nämlich direkt mit dem jeweils integrierten Lightning-Stecker, die Apple Watch konstruktionsbedingt kabellos per Ladepad. Für die Reise lässt sich die Station platzsparend zusammenfalten, ähnlich wie ein Modell, das man direkt von Apple kennt.

Regulär zahlt man für die nützliche Station knapp 28 Euro. Gegenwärtig gibt es die Station für kurze Zeit für 17,99 Euro (bei Amazon ansehen). Wahlweise auch in Schwarz zu haben (bei Amazon ansehen). Ihr könnt also im Moment rund 10 Euro sparen. Wie lange das Angebot gilt? Wissen wir nicht, im Zweifelsfall besser nicht zu lange überlegen.

SPGUARD 3-in-1-Ladegerät für Apple Watch, iPhone, Airpods Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.04.2024 15:21 Uhr

Wichtig zu wissen: Kompatibel ist die Ladestation zunächst zu jedem iPhone mit Lightning-Anschluss. Also alle Modelle vom iPhone 5 aus dem Jahr 2012 bis hin zum iPhone 14 aus dem Jahr 2022. Bisher besitzt ja nur das iPhone 15 einen USB-C-Port. Das aktuelle iPhone lässt sich damit also nicht mit Strom versorgen. Die meisten iPhones im Einsatz dürften aber noch immer den bekannten Lightning-Anschluss besitzen.

Die Ladestation kurz im Video erklärt:

Spguard Ladestation für iPhone, AirPods und Apple Watch

Ferner geladen werden können die AirPods der ersten, zweiten und dritten Generation, also auch die AirPods Pro. Aufgepasst: Das aktuelle Pro-Modell verwendet ein Ladecase mit USB-C, wie schon das iPhone 15 scheidet dieses aus. Doch auch hier gilt: Die überwiegende Mehrheit ist kompatibel. Zwar lassen sich diese meist auch kabellos aufladen, aber wie bereits erwähnt, hat die kabelgebundene Betankung ihre Vorteile.

Bei der Apple Watch muss man nicht aufpassen, hier hat Apple am Anschluss bisher noch nichts geändert.

Erwähnenswert: Ein separates Netzteil benötigt ihr nicht. Dieses befindet sich nämlich direkt im Lieferumfang. Es verfügt aber über USB-C, denn die Ladestation selbst besitzt diesen Anschluss zur eigenen Stromversorgung.

Macht was her auf dem Tisch. (Bildquelle: Amazon)

Bisherige Kundenmeinung

Und was sagen bisherige Kundinnen und Kunden? Bis dato gibt es zwar nur etwas über 20 Rezensionen, doch im Schnitt ergattert sich die Station von Spguard bereits eine Bewertung von 4 bei maximal 5 Sternen. Fast 60 Prozent der Käufer vergeben glatte 5 Sterne. So schlecht kann die günstige Ladestation also nicht sein.

Kurzum: Wer eine Ladestation benötigt, aber aufs kabellose Laden gerne verzichten kann, sollte sich das aktuelle Amazon-Angebot unbedingt mal näher ansehen.

