Signal: Chats übertragen – so geht's

Wenn ihr euer Handy wechselt, könnt ihr eure Chat-Verläufe des Signal-Messengers auch übertragen. Wie das geht, seht ihr hier.

Signal: So könnt ihr eure Chats übertragen

Die Signal-App muss auf beiden Geräten installiert sein (Download: Android | iPhone). Außerdem sollte WLAN und Standort aktiviert sein. Danach geht ihr vor wie beschrieben.

Auf dem neuen Handy

Öffnet die Signal-App und tippt unten gleich auf den Schriftzug „Konto übertragen oder wiederherstellen“. Gewährt die geforderten Berechtigungen „Kontakte“ und „Anrufe“, indem ihr auf „Weiter“ und „Zulassen“ tippt. Wählt danach „Von Android-Grät übertragen“ beziehungsweise „Von iOS-Gerät übertragen“ aus. Lest auch die Anweisungen durch und tippt auf „Fortfahren“. Bestätigt die geforderte Berechtigung „Standort“ mit „Weiter“ und „Nur dieses Mal“. Signal benötigt diese für den Datenaustausch. Wechselt dann zum alten Handy.

Auf neuem Handy: Tippt hier, um die Chat-Übertragung vorzubereiten. (© GIGA)

Auf dem alten Handy

Öffnet Signal und tippt oben links auf euer Profilbild, um die Einstellungen zu öffnen. Tippt auf „Konto“ und dann auf „Konto übertragen“. Bestätigt mit dem Button „Fortfahren“. Erlaubt die Berechtigung „Standort“, falls ihr danach gefragt werdet, indem ihr auf „Weiter“ und auf „Nur dieses Mal“ tippt.

Altes Handy: Tippt hier, um Signal für die Übertragung eurer Daten vorzubereiten. (© GIGA)

Daten übertragen

Nach einem Moment seht ihr auf dem neuen Gerät eine Einladung zu einer Verbindung mit eurem alten Gerät. Bestätigt mit „Akzeptieren“. Behaltet beide Geräte im Blick und bestätigt die Datenübertragung. Falls euch ein Code angezeigt wird, sollte dieser auf beiden Geräten übereinstimmen. Danach startet auf dem neuen Gerät die gewohnte Einrichtung, bei der ihr nur noch eure Handynummer bestätigen müsst.

Alternative: Chats per Backup übertragen (nur Android)

Falls die obige Methode nicht funktioniert, könnt ihr auf eurem alten Android-Smartphone zunächst ein lokales Signal-Backup erstellen. Danach übertragt ihr die Backup-Datei per Bluetooth oder per Kabel auf euer neues Android-Smartphone. Startet auf dem neuen Gerät die Signal-App, wählt unten „Konto übertragen oder wiederherstellen“ aus und tippt dann auf „Lokale Datensicherung wiederherstellen“. Folgt den Anweisungen am Bildschirm, um eure Daten und Chats wiederherzustellen.

Wie ihr übrigens eure Signal-Nummer ändert, erklären wir hier:

