Aldi verkauft kleinen Fernseher mit Android TV zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem kleinen Fernseher seid, der ideal ins Kinder- oder Gästezimmer passt, dann solltet ihr bei Aldi reinschauen. Der Discounter verkauft im Onlineshop den Medion Life P13299 (MD30050) mit Android TV zum attraktiven Preis.

Aldi verkauft 32-Zoll-Fernseher günstiger

Nicht in jedes Zimmer passt ein großer Fernseher, der viel kostet. Manchmal kann es auch ein kleineres Modell sein, das trotz eines geringen Preises technisch ganz gut aufgestellt ist. Genau so einen Fernseher verkauft Aldi im Onlineshop aktuell für 139 Euro (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Es kommen noch Versandkosten von 5,95 Euro hinzu, sodass ihr am Ende bei 144,95 Euro landet.

Medion Life P13299 (MD30050): 32-Zoll-Fernseher mit Android TV

Zu Beginn des Jahren hat Aldi für den gleichen Fernseher noch 179 Euro verlangt. Ihr spart also 40 Euro.

Der Preis für den Medion-Fernseher ist ziemlich gut. Es gibt zwar Alternativen bei Amazon, die in der Größe auch Android TV als Betriebssystem bieten, dafür aber keine Full-HD-Auflösung. Diese unterstützt der Aldi-TV, was ein großer Vorteil ist. Ist euch das nicht so wichtig, könnt ihr zu einem Modell von Dyon greifen (bei Amazon anschauen).

DYON iGoo-TV 32-Zoll-Fernseher mit Google TV

Generell muss ich aber sagen, dass der Medion-Fernseher durch das Full-HD-Panel ein deutlich schärferes Bild liefert und in der Preisklasse eine ziemlich seltene Kombination ist.

Für wen lohnt sich der Kauf des Aldi-Fernsehers?

Der Medion-Fernseher ist mit allem ausgestattet, was ihr so braucht. Dazu gehört eben nicht nur Android TV als Betriebssystem und somit Zugriff auf alle möglichen Streaming-Dienste, sondern auch einen HD-Triple-Tuner für klassisches TV. Ihr bekommt eine Sprachfernbedienung, sodass ihr den Google Assistant direkt steuern könnt.

Zudem wird HDR unterstützt, um bei bestimmten Content einen besseren Kontrast zu erzeugen. An die drei HDMI-Anschlüsse könnt ihr bei Bedarf Konsolen und andere Geräte anschließen. Perfekt also fürs Kinderzimmer, Gästezimmer oder vielleicht auch für Gartenparzelle.