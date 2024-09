iPhone 16: Drei Varianten des Apple-Handys sollte man besser meiden

Auch 2024 verkauft Apple seine neuen iPhones mit verhältnismäßig wenig Speicher. Jetzt liefert der Hersteller einen weiteren guten Grund, die zwei Basismodelle und die eine Pro-Variante des iPhone 16 mit nur 128 GB zu meiden.

iPhone 16: Apple Intelligence braucht 4 GB extra Speicherplatz

Auch wenn wir in der Europäischen Union länger auf die Freigabe von „Apple Intelligence“ warten müssen, früher oder später landen die zahlreichen KI-Funktionen sicherlich auch auf unseren iPhones. Dort werden sie jede Menge Speicherplatz benötigen. Wie viel genau? Das verrät Apple nun in einem neuen Dokument (Quelle: 9to5Mac).

In den USA geht „Apple Intelligence“ mit dem Update auf iOS 18.1 im Laufe des Oktobers an den Start. In einem zur Beta-Version gehörigen Papier informiert Apple über den notwendigen Speicherplatzbedarf. Nutzerinnen und Nutzer müssen auf dem iPhone 15 Pro, dem iPhone 15 Pro Max und allen iPhone-16-Modellen mindestens 4 GB Speicher allein für „Apple Intelligence“ bereitstellen. Die Größe des eigentlichen Updates auf Version 18.1 ist dabei nicht eingerechnet. Die 4 GB Speicher werden also zusätzlich benötigt.

Offen lässt Apple, wie viel Speicher die KI auf dem iPad und dem Mac verschlingt. Eine genaue Angabe findet sich allein zum iPhone. Doch Apple schiebt im Kleingedruckten eine weitere Anmerkung hinterher. Die erwähnten 4 GB sind nämlich allein der Anfang, Apple schreibt: „Die Speicheranforderungen für die Apple-Intelligence-Modelle auf dem Gerät werden mit der Einführung weiterer Funktionen steigen.“

Unser Tipp: Basismodelle mit 128 GB besser meiden

In den kommenden Monaten und Jahren wird die KI also noch wesentlich mehr Speicher benötigen, schließlich kommen immer mehr Funktionen hinzu. Wer bereits jetzt mit Speicherplatzproblemen zu kämpfen hat, kann ja schon mal aufräumen und Platz schaffen. Überlegt man sich den Neukauf eines iPhone 16, sollte man vielleicht nicht unbedingt die drei Basismodelle mit 128 GB Speicher wählen. Diese dürften schnell an ihre Grenzen geraten.

Besser sieht es für Käuferinnen und Käufer des iPhone 16 Pro Max aus. Gegenüber dem regulären Modell, der Plus- und der kleinen Pro-Variante liefert Apple das Spitzenmodell bereits mit 256 GB aus. Eine Speichergröße, die auch für die drei anderen Modelle sehr sinnvoll erscheint. Leider hat sich Apple entgegen vorheriger Gerüchte in diesem Jahr dagegen entschieden, 256 GB auch bei diesen Varianten zum Standard zu machen.

Auch Google verlangt für seine KI-Lösung ähnlich viel Speicherplatz. (© GIGA (Screenshot))

Erwähnenswert: Mit vergleichbaren Speicheranforderungen haben auch Nutzer der aktuellen Pixel-Handys von Google zu kämpfen. Deren „AICore“ entspricht quasi „Apple Intelligence“ und belegt mit 4,26 GB vergleichbar viel Speicher. Auch deren aktuelle Pixel-9-Reihe wird mit minimal 128 GB Speicher geliefert. Ausnahme ist hier das Falt-Handy Google Pixel 9 Pro Fold. Wie beim iPhone 16 Pro Max startet das Angebot gleich bei 256 GB.

Braucht in Zukunft noch mehr Speicherplatz:

Apple Intelligence in 5 Minuten

