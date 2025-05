Galaxy S26: Wenn es zu gut läuft, setzt Samsung den Rotstift an

Zwischen Flop und Hoffnung: Warum das Galaxy S25 Edge über das Schicksal einer ganzen Modellreihe entscheiden könnte.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Gerücht: Wenn sich das Galaxy S25 Edge ordentlich verkauft, wird das S26 Plus beerdigt

Für die kommende Galaxy-S26-Reihe denkt Samsung anscheinend über eine radikale Änderung seiner Modellstrategie nach. Der koreanische Technologieriese erwägt, das klassische Plus-Modell durch die neue Edge-Variante zu ersetzen. Die Entscheidung hängt vom Verkaufserfolg des kürzlich eingeführten Galaxy S25 Edge ab.

Anzeige

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Das Plus-Modell fristet in Samsungs Premium-Segment ein Schattendasein. Von den erwarteten 37,7 Millionen verkauften Einheiten der Galaxy-S25-Serie soll das Plus-Modell gerade einmal 6,7 Millionen Stück ausmachen. Beim Ultra-Modell plant Samsung mit 17,4 Millionen verkauften Einheiten, beim Standard-Modell mit 13,6 Millionen Stück. Diese Zahlen verdeutlichen das Dilemma des Mittelkinds in der Galaxy-Familie (Quelle: The Elec).

Wird das Samsung Galaxy Edge der neue Hoffnungsträger?

Samsung entwickelt laut aktuellen Gerüchten dennoch vier verschiedene OLED-Panels für die kommende S26-Serie. Mit dieser Strategie würde sich das Unternehmen alle Optionen offenhalten – von der Beibehaltung des Plus-Modells bis zur kompletten Umstellung auf Edge.

Anzeige

Galaxy S26 ohne Plus-Modell? Das würde zu schnell gehen! Selbst wenn das Galaxy S25 Edge entgegen der hauseigenen Erwartungen weggehen sollte wie geschnitten Brot, wage ich zu bezweifeln, dass Samsung schon kommendes Jahr das Plus-Modell zugunsten der Edge-Variante fallenlässt. Am Ende manövriert und agiert ein derart großer Konzern wie ein schwerfälliger Öltanker – Änderungen wollen wohlüberlegt sein, Business-Pläne angepasst und Chefs überzeugt werden. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Und auch wenn die S26-Reihe erst im Frühjahr 2026 erscheint – in den Augen eines großen Tech-Konzerns ist das übermorgen und meiner Meinung nach für so eine Entscheidung zu kurzfristig. Robert Kohlick

Was hat das neue Galaxy S25 Edge zu bieten? Frank verrät es euch im Video:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.