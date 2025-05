Samsung Galaxy S25 Edge vorgestellt: Weniger Smartphone für mehr Geld?

Samsung hat mit dem Galaxy S25 Edge ein extrem dünnes High-End-Smartphone vorgestellt. Es bietet zwar eine starke technische Ausstattung, ihr müsst aber hier und da einige Kompromisse eingehen. Dafür erhaltet ihr einen echten Hingucker. Wir konnten uns das Smartphone bereits anschauen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung Galaxy S25 Edge misst 5,8 mm

Mit einer Dicke von gerade einmal 5,8 mm ist das Galaxy S25 Edge extrem dünn ausgefallen. Damit es den harten Alltag trotzdem übersteht, hat Samsung den Titanrahmen des Galaxy S25 Ultra übernommen und ein Gorilla Glass Ceramic 2 verbaut. Dieses schützt das 6,7-Zoll-Display und sorgt gleichzeitig für Stabilität. Mit 163 Gramm ist das Smartphone für die Größe sehr leicht.

Anzeige

Das Samsung Galaxy S25 Edge ist viel dünner als das Galaxy S25 Plus. (© GIGA)

Auf der Rückseite fällt direkt die Dual-Kamera auf. Statt auf drei Kamerasensoren setzt Samsung beim Galaxy S25 Edge auf den 200-MP-Hauptsensor vom Galaxy S25 Ultra sowie einen Ultraweitwinkel. Ein Teleobjektiv gibt es in diesem Fall nicht. Gezoomt wird also nur digital – ein Nachteil gegenüber dem sonst sehr ähnlichen Schwestermodell S25 Plus.

Anzeige

An Leistung mangelt es dem Galaxy S25 Edge nicht. Samsung spendiert dem Handy den Snapdragon 8 Elite, der schon in den anderen drei S25-Modellen zum Einsatz kommt. Dazu gibt es 12 GB RAM und wahlweise 256 oder 512 GB internen Speicher. Ausgeliefert wird das Samsung Galaxy S25 Edge direkt mit Android 15 und One UI 7. Samsung verspricht sieben Jahre Software-Updates.

Der Akku fällt mit 3.900 mAh rund 20 % kleiner aus als beim S25 Plus – genau wie bei der Kamera muss Samsung hier einen Kompromiss eingehen. Dieser lädt auch nur maximal mit 25 Watt, kabellos mit bis zu 15 Watt. Ein Silizium-Kohlenstoff-Akku hätte mehr ermöglicht, doch den gibt es hier nicht. Vielleicht dann im Galaxy S26.

Samsung Galaxy S25 Edge: Preis und Verfügbarkeit

Samsung bietet das Galaxy S25 Edge in Titan Silber, Titan Jetblack und Titan Icyblue an. (© GIGA)

Anzeige

Das Samsung Galaxy S25 Edge kann ab sofort vorbestellt werden (bei Samsung anschauen). Die Preise sehen wie folgt aus:

12 GB RAM und 256 GB Speicher für 1.249 Euro

12 GB RAM und 512 GB Speicher für 1.369 Euro

Wenn ihr das Galaxy S25 Edge bei Samsung vorbestellt, erhaltet ihr kostenlos ein Speicher-Upgrade. Ihr zahlt also „nur“ 1.249 Euro für die 512-GB-Version. Die Aktion läuft bis zum 29. Mai 2025. Wer ein dünnes Lifestyle-Smartphone sucht, kann zuschlagen – allerdings sind die Schwestermodelle S25 Plus und S25 Ultra derzeit schon deutlich günstiger im Handel zu finden.