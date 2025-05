Deutsche Schule führt striktes Handyverbot ein: Wie die Schüler reagieren, überrascht alle

Smartphones müssen draußen bleiben: Ein Gymnasium in Nordrhein-Westfalen geht einen radikalen Schritt und verbietet Handys während des gesamten Schultages. Erste Erfahrungen zeigen, dass die Maßnahme andere Effekte hat, als viele erwartet haben.

Handyverbot an Schulen: Positive Zwischenbilanz

Am Dalton-Gymnasium bei Aachen läuft seit kurzem ein Pilotprojekt, das Schule machen könnte: Auf dem gesamten Schulgelände sind private Handys tabu, von der ersten bis zur letzten Minute des Unterrichtstages. Die Aktion trägt den Namen „Smart ohne Phone“ und soll vor allem die Konzentration und das soziale Miteinander fördern. Nach den ersten Tagen ziehen sowohl Lehrer als auch Schüler eine überraschend positive Zwischenbilanz.

Schülersprecherin Lena beobachtet mehr Gespräche untereinander und weniger Ablenkung. Für sie steht fest: Das Verbot ist gar nicht so schlimm wie gedacht. Ihre Mitschülerin Klara hält harte Konsequenzen bei Verstößen für nötig, damit die Regeln ernst genommen werden. Lehrerinnen wie Andrea Vondenhoff bestätigen eine entspanntere Unterrichtsatmosphäre und weniger Kontrollaufwand (Quelle: Focus Online).

Dass das Dalton-Gymnasium gleichzeitig digital bestens ausgestattet ist, widerspricht dem möglichen Vorwurf einer digitalen Rückständigkeit. Mit Schultablets, Podcast-Studio und IT-Scouts verfolgt die Schule seit Jahren ein Medienkonzept. Schulleiter Martin Wüller will mit dem Handyverbot nicht die Technik selbst verteufeln, sondern gezielt die Ablenkung durch Smartphones minimieren.

Bildungsforscher wie Klaus Zierer sehen sich in ihrer Annahme bestätigt: Vor allem Kinder unter zwölf Jahren seien mit der Verantwortung für ein Smartphone überfordert. Studien aus Europa und den USA stützen seine These. Handyfreie Schulen verbessern laut Zierer das soziale Klima und verringern die Gefahr von Cybermobbing.

Handyverbot: Flickenteppich in Deutschland

Von einem einheitlichen Vorgehen an deutschen Schulen kann keine Rede sein, wenn es um die Verwendung von Smartphones geht. Hessen plant derzeit ein Verbot an Grundschulen und eingeschränkte Regelungen an weiterführenden Schulen. Andere Länder halten sich zurück – zu groß ist offenbar der befürchtete Widerstand.

Mit diesen Tipps könnt ihr eure Smartphone-Nutzer besser kontrollieren:

